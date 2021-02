Una decisione maturata per motivi personali

Il sindaco Luca Pigazzini: “Grazie per il prezioso lavoro svolto in questi ultimi 7 anni”

CARENNO – “Ho ricevuto poco fa ufficialmente le dimissioni per motivi personali dalla carica di assessore della dott.ssa Gabriella Zaina“. Il sindaco di Carenno Luca Pigazzini ha reso nota la decisione di fare un passo indietro per motivi personali dell’attuale vice sindaco e assessore all’istruzione, servizi sociali e cultura.

Una figura particolarmente importante che ha fatto parte della squadra guidata dal sindaco fin dal suo primo mandato: “Voglio in queste poche parole ringraziarla per il prezioso lavoro svolto in questi ultimi 7 anni come vicesindaco e componente della Giunta da me guidata – ha detto Pigazzini -. La condivisione delle scelte, i confronti sui temi e il suo sostegno, a volte anche silenzioso, sono stati per me fondamentali in questi anni di lavoro. Voglio poi ulteriormente e pubblicamente ringraziarla per aver accettato il mio invito a rimanere in carica come consigliere comunale, per accompagnare questa fase di transizione”.

Nei prossimi giorni il sindaco sarà chiamato a formalizzare la nomina del nuovo assessore e del nuovo vicesindaco.