Carenno Ideale. Antenna vicino al cimitero: “L’amministrazione doveva informare i cittadini”

L’antenna di telefonia mobile sorgerà su un terreno privato

L’opposizione: “Arpa ha approvato il progetto, ma era doveroso un confronto con la comunità”

CARENNO – “Abbiamo appreso durante la seduta del consiglio comunale di giovedì 23 luglio (e da comunicazione pubblicata sul sito del comune di Carenno il giorno successivo) l’imminente avvio lavori per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile su un’area privata adiacente al cimitero”.

Il gruppo di minoranza Carenno Ideale rappresentato in consiglio da Livia Valentini, Pierfrancesco Mazzoleni e Stefano Rosa, ha voluto sottolineare come la questione non sia stata condivisa sin dall’inizio con la cittadinanza. L’antenna è costituita da una struttura alta qualche decina di metri e, relativamente all’impatto elettromagnetico, l’Arpa ha approvato il progetto ritenendolo conforme alle normative e ai regolamenti vigenti.

“Rimaniamo tuttavia basiti del fatto che l’Amministrazione Comunale non abbia condiviso sin dall’inizio con la cittadinanza una tale informazione, dal momento che si tratta di un progetto in discussione da circa un anno. Vista la collocazione in prossimità del centro sportivo, della palestra comunale e delle scuole riteniamo fosse doveroso un confronto con la comunità intera, anche solo a titolo informativo, dando la possibilità di porre domande e richieste di approfondimento sul tema, nonché fornendo risposte a comprensibili timori in ordine alla salute, all’impatto ambientale, paesaggistico e – non ultimo – anche economico”.

Il gruppo di opposizione ha ammesso che il D. Lgs 259/03 (Gasparri Bis) lascia pochi margini di manovra alle Amministrazioni Comunali in merito alle concessioni degli spazi nel proprio territorio: “Ci sono però diverse sentenze che rafforzano i poteri per i Comuni proseguono i consiglieri di Carenno Ideale -. Una consolidata corrente di giurisprudenza afferma in generale che è ammesso che un Comune individui puntualmente le localizzazioni degli impianti dotandosi di uno strumento di pianificazione, purché esso sia tecnicamente valido (specialmente sotto il profilo della tutela ambientale, del paesaggio e dei cittadini). Sarà nostra cura avanzare un’interrogazione scritta al Sindaco di Carenno al fine di conoscere se l’Amministrazione Comunale abbia già provveduto o meno a dotarsi di uno specifico regolamento comunale con la finalità di individuare siti specifici sul territorio comunale da destinare all’installazione di antenne di telefonia mobile. In attesa di poter raccogliere e successivamente divulgare tutte le informazioni a riguardo, vigileremo sulla situazione tenendo costantemente aggiornata la cittadinanza”.