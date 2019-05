La lista guidata da Giuseppe Brini ha incontrato la cittadinanza

“Qual è la tua Carenno ideale? Crediamo che il paese abbia bisogno di un cambiamento”

CARENNO – “E’ la miglior lista che Carenno ha avuto negli ultimi 30 anni”. Il candidato Giuseppe Brini non ha nessun dubbio: “Siamo un gruppo coeso, composto da persone competenti in diversi campi e che ha saputo mettere sul tavolo tante idee”.

La lista Carenno Ideale, martedì sera, si è presentata ai cittadini: “Qual è la tua Carenno ideale? Tutto è partito dalla domanda che mi è stata rivolta da una persona anziana del paese. Sei mesi fa la candidatura era in forse, ma questa domanda mi ha fatto riflettere. Senza troppa fatica siamo riusciti a mettere insieme un’ottima squadra, abbiamo buttato giù una serie di progetti e creato un cronoprogramma”.

Una programmazione mirata degli interventi necessari per la valorizzazione e il rilancio di Carenno: “Non vogliamo spacciare proposte impossibili da realizzare. Molte idee sono a ‘costo zero’, altre necessitano di un’attenta pianificazione. Nel primo anno di mandato realizzeremo gli interventi più semplici ed economici, dedicandoci poi alla pianificazione delle proposte più onerose che verranno progettate, finanziate e realizzate nel corso degli anni successivi”.

Sul tavolo le proposte sono molteplici: “Mi auguro che, come noi, i carennesi sentano la necessità di un cambiamento. Fatevi questa semplice domanda: pensate che il paese sia migliorato rispetto a 5 anni fa?”

Entrando nel vivo delle proposte più importanti c’è la riqualificazione dell’area pic-nic e delle zone limitrofe con la creazione di una rotonda a raso e di un’area parcheggio. Sempre sul fronte viabilità la lista Carenno Ideale ha in mente una serie di proposte con la creazione di una rotonda a raso all’incrocio con la strada per Boccio e la realizzazione di un anello a senso unico tra viale Verdi, la zona del Mercato/Cimitero, via Premaso, via Pertus e piazza Carale.

“Un intervento che va nell’ottica della sicurezza con la creazione di veri marciapiedi e nuovi posti auto. Questo consentirebbe di chiudere via Premaso all’altezza della scuola, facendola diventare una strada a fondo chiuso si può creare un’area pedonale tra scuola e palestra. Il tutto sarebbe completato dalla riqualificazione di piazza Carale con la creazione di una piazza che funga da vero punto di incontro e di una rotonda a raso per regolare le numerose vie che si affacciano sulla piazza”.

Il programma è molto ampio e abbraccia diverse tematiche: scuola, cultura, turismo (“a Carenno abbiamo tante potenzialità che non vengono valorizzate”), sicurezza, ambiente.

Il gruppo ha nel cassetto anche proposte ambiziose da valutare attentamente: “Abbiamo ricevuto contatti per la realizzazione di un parco avventura e di una falesia di arrampicata. Tutte proposte che stiamo analizzando ma che potrebbero creare posti di lavoro, offrire una svolta non solo a livello turistico ma anche per le attività presenti in paese che vanno tutelate e aiutate”.

Tutte le idee, comunque, saranno discusse con i cittadini e, al momento dell’eventuale realizzazione, ci sarà una commissione ad hoc che seguirà l’evoluzione passo dopo passo.

“Crediamo fortemente nel bene di Carenno, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di metterci in gioco”.

I candidati della lista

Giuseppe Brini

Livia Valentini

Daniele Brusadelli

Pierfrancesco Mazzoleni

Moira Rosa

Stefano Rigamonti

Raffaello Brini

Rossana Valsecchi

Stefano Rosa

Vittorio Zaccanti

Simone Rossi