“Progetto Carenno” si ripresenta con cinque volti nuovi, ecco i nomi della lista

Luca Pigazzini, sindaco uscente, ha ufficializzato la propria candidatura

CARENNO – “Progetto Carenno”, la lista del sindaco uscente, si ripresenta alle elezioni del prossimo 26 maggio.

Luca Pigazzini si ricandida e porta con sé cinque consiglieri dell’amministrazione uscente e cinque volti nuovi “che hanno accettato di impegnarsi al servizio della comunità”.

“Chiediamo nuovamente la fiducia dei carennesi – ha detto il sindaco Luca Pigazzini – per consentirci di completare e migliorare il lavoro svolto nel corso di questi cinque anni”.

Una candidatura nel segno della continuità, anche se non ci saranno più l’assessore Giacomo Carsana e il consigliere Lisa Rotasperti: “Voglio ringraziarli personalmente per quanto fatto in questo mandato. Per motivi personali e lavorativi hanno scelto di non ricandidarsi, resta intatta la stima reciproca e sono certo che entrambi saranno disponibili per quanto gli sarà possibile a collaborare con altro ruolo nella vita sociale della comunità”.

La lista si è già messa al lavoro: “Insieme da qualche settimana stiamo lavorando alla stesura di un nuovo programma che presenteremo ai cittadini in assemblea pubblica il prossimo 3 maggio”.

La composizione della lista