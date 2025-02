Congresso Fratelli d’Italia Valle S. Martino: Martina D’Angella riconfermata presidente

Oltre 70 iscritti all’evento politico svolto a Monte Marenzo

MONTE MARENZO – Si è svolto il Congresso Territoriale del Circolo della Valle San Martino di Fratelli d’Italia, un evento politico cruciale per il partito e per la politica locale. Grazie al confronto tra gli iscritti, è stato possibile strutturare la classe dirigente a livello territoriale attraverso elezioni democratiche.

Il congresso, che si è svolto a Monte Marenzo (comune in cui l’attuale lista di opposizione è stata promossa e sostenuta proprio da Fratelli d’Italia), ha registrato la partecipazione di oltre 70 iscritti, i quali, per acclamazione, hanno confermato Martina D’Angella alla presidenza del Circolo Valle San Martino, in riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi due anni e dei risultati eccezionali ottenuti.

Si tratta, infatti, del secondo circolo per numero di iscritti dell’intera provincia (dopo quello del capoluogo) e, grazie all’ultima tornata elettorale, può vantare la presenza di amministratori comunali iscritti in quasi tutti i comuni della Valle San Martino.

Anche il direttivo è stato eletto all’unanimità, ed è composto da: Elena Dello Russo, Vice Presidente; Michele Genna, Segretario; Agron Xafferi, Responsabile Organizzativo degli Eventi Territoriali; Danilo Gentili; Cristina Valsecchi e Fabio Pio Mastroberardino.

Il congresso è stato presieduto dal Consigliere Comunale di Bellano, Luca Liberi, che è stato ringraziato dal circolo per la sua disponibilità e il suo costante impegno.

Mastroberardino ha portato i saluti all’assemblea del Sottosegretario Alessio Butti, da sempre vicino a questo territorio e frequentemente presente alle iniziative in Valle San Martino. A testimonianza dell’importanza di questo circolo, è stata particolarmente apprezzata la presenza dell’Eurodeputato Mario Mantovani, che ha sottolineato l’eccezionale lavoro del presidente D’Angella e di tutto il circolo. Mantovani ha inoltre confermato la sua disponibilità, dall’Europa, a sostenere questo territorio che lo ha supportato nella recente campagna elettorale per le Europee.

Erano presenti anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il consigliere provinciale nonché sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, da sempre molto vicini alle attività del circolo. Insieme a Mastroberardino, e alla luce del congresso unitario, tanto proficuo quanto piacevole, hanno ribadito l’importanza di un lavoro sinergico tra tutti i livelli istituzionali, conferendo così un’immagine di unità e compattezza a tutta Fratelli d’Italia.

Il discorso di apertura di D’Angella si è concentrato sull’importanza di mantenere e proseguire con lo stesso approccio adottato nei due anni precedenti, al fine di continuare a promuovere una politica sana e improntata al confronto. È stato infine sottolineato l’imminente impegno elettorale per le elezioni della città di Olginate, in merito al quale la Presidente ha chiesto la partecipazione di tutti per raggiungere un ottimo risultato.

Particolarmente efficaci ed eloquenti sono stati gli interventi di Cristina Valsecchi, assessore di Calolziocorte, e dell’Arch. Fabio Pio Mastroberardino, consigliere di Calolziocorte, entrambi riconfermati nel direttivo del circolo. A questi si è aggiunto l’intervento del Professore Massimo Tavola, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei giovani al confronto politico, soprattutto sul piano dei valori.

Numerosi gli interventi dei consiglieri del territorio della Valle San Martino, tra cui Michele Genna, consigliere di Monte Marenzo, Giuseppe Bonacina, consigliere di Valgreghentino, Pasquale Marra, consigliere di Olginate, e Livia Valentini, consigliera di Carenno.