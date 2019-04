Il commerciante di Vercurago raccoglie il testimone del sindaco uscente Carlo Greppi

“Il nostro programma vede al centro l’attenzione alla persona: ascolto, attenzione e sensibilità”

VERCURAGO – E’ Paolo Lozza il candidato sindaco di Vercurago della lista civica “Insieme per Vercurago”.

Sostenuto dall’attuale maggioranza e dal sindaco uscente Carlo Greppi che non potrà più ricandidarsi avendo raggiunto il massimo limite di mandati.

Nato a Lecco l’11 novembre 1964, Lozza vive da sempre a Vercurago. Sono sposato con Angela da 28 anni è padre di quattro figli: Riccardo, Maddalena, Luca e Andrea. Diplomato all’Itis Badoni di Lecco nel 1984, svolge un’attività in proprio di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento. Attualmente è presidente di Anva Confesercenti Lecco.

“Il nostro paese è per me luogo di indimenticabili i ricordi d’infanzia: le partite di calcio in via Verdi, le scappatelle all’oratorio, le estati a Somasca a giocare ad Alce Rossa, i pedalò e i tuffi al lago, il cinema all’oratorio vecchio… come capite bene, non posso che essere innamorato del nostro paese – ha detto -. Da qualche mese lavoro a stretto contatto con il gruppo ‘Insieme per Vercurago’, con il quale ho steso un programma di lavoro per i prossimi cinque anni”.