Carlo Malugani è il candidato sindaco di Vercurago Ideale

Sabato mattina la presentazione ufficiale: “Obiettivo rinnovare”

VERCURAGO – L’innovazione al servizio di Vercurago e dei suoi cittadini. Questo il desiderio di Carlo Malugani candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative con la lista Vercurago Ideale.

Il sostegno della destra calolziese

Sabato mattina Malugani (residente a Erve ma ‘famoso’ in tutta la Valle San Martino) e diversi esponenti della lista di Vercurago Ideale – “una ‘civica di destra’ che vuole riunire diverse realtà politiche” come precisato dallo stesso candidato – si sono ritrovati nel piazzale del cimitero per la presentazione ufficiale. “Abbiamo voluto ritrovarci qui fuori, in piazza, in mezzo alla gente perché è ora che sia la politica ad andare dalle persone e non viceversa” ha dichiarato Malugani. Con lui l’assessore calolziese Luca Caremi (Lega) e Roberto Monteleone, fermi sostenitori di Malugani e del suo progetto.

Il programma

In via di definizione la lista elettorale così come il programma, che verranno presentati tra una decina di giorni circa. Tra i punti salienti l’attenzione verso le politiche sociali e le associazioni, i giovani, il territorio e l’ambiente. ‘Scottanti’ i temi delle opere pubbliche e della viabilità, per cui Malugani ha promesso massimo impegno: “Dal punto di vista delle opere pubbliche una delle prime cose che faremo, se eletti, sarà quella di riqualificare la scuola media Kolbe, inadeguata alle attuali esigenze – ha dichiarato – vorremmo procedere con uno studio di fattibilità e quindi progettare la nuova scuola”. Sulla viabilità due gli ‘osservati speciali’: il semaforo di via Roma e la galleria della Lecco-Bergamo. “La strada che attraversa il nostro paese è molto trafficata, sono circa 25 mila i veicoli che ogni giorno transitano di qui. Tutti i residenti, da tempo, chiedono una soluzione, che noi vogliamo rendere concreta: “Sul semaforo non mi pronuncio ancora, non dico che va tolto e neanche che va lasciato, serve una valutazione competente. Per quanto riguarda la galleria del cantiere della Lecco Bergamo sono pronto a tutto, pur di vederla finita”.

Malugani guarda anche a via Aldo Moro sul lungolago e alla viabilità ferroviaria: “Come ben sapete a Vercurago si fermano il treno della Lecco-Bergamo e pochi altri, ad esempio il treno che va a Milano non sosta. Vorrei aprire un dialogo con Trenord e Ferrovie per far sì che ci siano più fermate nel nostro paese”.

Caremi: “Con Malugani si riparte”

“Credo che Carlo Malugani abbia il piglio giusto per affrontare questa sfida e il ruolo di primo cittadino di Vercurago – ha dichiarato l’assessore Caremi – il suo è un progetto nato dal basso e maturato dopo anni di esperienza politica”. Alle spalle Malugani ha infatti 15 anni di assessorato a Calolzio (10 con il sindaco Avogadri e 5 con Arrigoni, ndr), due anni di presidenza della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e cinque anni in Provincia di Lecco come presidente del consiglio. “Vorrei sottolineare la natura della lista, civica ma aperta a diverse sensibilità politiche, composta da persone preparate e oneste. Il progetto di Vercurago Ideale mira a riscoprire l’identità di Vercurago e dei paesi della Valle San Martino”. Presente anche Raffaele Pascuzzi, consigliere d’opposizione e candidato con Malugani: “Speriamo di cambiare qualcosa dopo anni di amministrazione un po’ spenta, se saremo eletti il lavoro da fare sarà tanto” ha commentato.