Elezioni 2023. Ghezzi riconfermato sindaco: “I cittadini hanno riconosciuto il nostro impegno”

Per Ghezzi arrivano anche i complimenti di Matteo Salvini

“Da domani saremo già al lavoro per portare avanti i progetti da completare”

CALOLZIO – Marco Ghezzi viene riconfermato sindaco di Calolziocorte con una vittoria netta sui due avversari: Sonia Mazzoleni e Diego Colosimo rispettivamente alla guida delle liste civiche Calolzio BeneComune di centro sinistra e Cambia Calolzio.

Il centro destra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) viene premiato alle urne con la soddisfazione del riconfermato primo cittadino che a caldo dichiara: “Sono soddisfatto del risultato ottenuto perchè i cittadini hanno riconosciuto l’impegno di questa Amministrazione. Abbiamo fatto un gran lavoro nonostante le difficoltà e ci ripromettiamo di proseguire su questa linea per i prossimi cinque anni, sempre nella coesione con tutte le forze politiche e con le competenze che abbiamo a disposizione. Da domani saremo già al lavoro per portare avanti quei progetti che sono pronti, finanziati e devono essere solo completati”.

Un risultato in linea con quello che il gruppo di centro destra si aspettava, come confermato dallo stesso sindaco. In riferimento al risultato ottenuto dal Mazzoleni e dal gruppo di centro sinistra, Ghezzi dichiara: “Hanno fatto una campagna elettorale molto determinata e aggressiva, andando casa per casa e infatti hanno ottenuto un risultato migliore rispetto alle elezioni di cinque anni fa, ma ovviamente la differenza è ancora ampia, siamo quasi ad un 20% di differenza”.

Tra i primi a complimentarsi con la vittoria di Ghezzi c’è anche il Vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini che ha contattato telefonicamente il riconfermato sindaco per complimentarsi di persona.