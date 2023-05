Elezioni a Calolzio, parlano gli sconfitti. Cambia Calolzio ‘esce male’, BeneComune plaude al risultato

I commenti post voto delle due liste sfidanti di Ghezzi

Cambia Calolzio perde un seggio, Mazzoleni (BeneComune): “Il nostro progetto è stato capito”

CALOLZIO – “I calolziesi hanno scelto, una scelta chiara e netta, anche se hanno votato meno della metà degli aventi diritto al voto. Calolziocorte continuerà ad avere un Sindaco e una maggioranza di destra che lo sostiene. I numeri dicono questo. Cambia Calolzio, con il forte dato di astensione, ne esce male, perdendo un seggio“.

Questo l’amaro commento all’esito del voto di Cambia Calolzio che con 543 voti, pari al 10,33% delle preferenze, avrà diritto ad un solo seggio nel prossimo consiglio comunale, che sarà occupato verosimilmente dal candidato sindaco sconfitto Diego Colosimo.

“L’opposizione costruttiva e propositiva per far sì che a Calolziocorte si cerchi di stare meglio e la rifaremo. Ghezzi e la sua maggioranza, se riterranno di non ascoltarci, ci sentiranno comunque. Continueremo quindi, come nella consiliatura precedente, a parlare a voce alta, per cambiare le cose, anche controvento. Da domani cominceremo subito a portare avanti quei temi del nostro programma che abbiamo presentato in campagna elettorale. Una improvvisata alleanza elettorale con la lista Bene Comune non avrebbe comunque avuto quel consenso necessario per mandare all’opposizione la destra, anche se avrebbe potuto dare il via ad un plurale e positivo progetto amministrativo fra i cittadini progressisti. Noi ci abbiamo provato, purtroppo non ci siamo riusciti. Ciò nonostante continueremo a rivolgere lo sguardo e l’ascolto verso tutti coloro che sono disponibili ed interessati a dire basta alle partite di morra, per costruire un cambio di passo necessario per una concreta e possibile alternativa alla Lega e alle destre locali”.

Sonia Mazzoleni, candidata di Calolziocorte BeneComune, ha parlato di un ottimo risultato: “L’impresa non dico fosse impossibile ma sicuramente in salita, abbiamo corso per vincere, ma ci aspettavamo comunque questo risultato, siamo contenti”. 1.880 i voti raccolti dalla lista (36,37%) che entrerà nel prossimo consiglio con 4 seggi. Mazzoleni promette un’opposizione attenta, propositiva ma tosta: “Non faremo sconti” anticipa.

Riguardo la mancata intesa con Cambia Calolzio contro il Centro Destra unito a sostegno di Ghezzi, commenta: “Non so dire se l’alleanza con Cambia Calolzio avrebbe potuto modificare il risultato, c’è sicuramente un po’ di amarezza per il mancato accorto ma la realtà è che ad un certo punto i due percorsi si sono divisi e i calolziesi lo hanno capito. Il nostro spirito e il nostro progetto sono però stati capiti dagli elettori, come dimostra il risultato” conclude.