Elezioni a Lecco. Anche Giovanni Moscato nella squadra di Fratelli d’Italia

Il presidente del circolo Valle San Martino in lista a Lecco

“So di avventurarmi in un’impresa ardua e impegnativa”

CALOLZIOCORTE – Anche Giovanni Moscato farà parte della lista che verrà presentata da Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Lecco. Il presidente del circolo Valle San Martino ha accettato l’invito a far parte della squadra che sarà ufficializzata a breve: “Dopo una lunga insistenza da parte di alcuni iscritti mi ritrovo, con grande onore, a far parte della squadra in corsa alle prossime elezioni comunali di Lecco – ha detto Moscato -. So di avventurarmi in un’impresa ardua e impegnativa ma credo ciecamente nell’aiuto morale e collaborativo di tutti i componenti del mio circolo”.

Proprio lo scorso 16 gennaio il gruppo della Valle San Martino si è ritrovato per discutere delle prossime strategie da tenere sul territorio e del prossimo appuntamento elettorale: “Ho accettato con grande orgoglio la mia candidatura a presidente del circolo dove, con grande soddisfazione, stiamo lavorando per un futuro prospero e innovativo del nostro partito – continua -. L’amicizia è il dono più prezioso che tiene amalgamato questo circolo nel rispetto delle persone unite da un ideale di destra”.

Moscato torna sull’appuntamento elettorale di Lecco: “Qualunque sia il risultato continuerò ad essere il presidente del circolo con grande volontà e impegno nello svolgimento del programma del partito. Grazie di cuore”.