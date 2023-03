Erve. Approvato il bilancio, nessuna variazione per Imu, Irpef e Tari

50mila euro per dotare di pannelli solari la scuola con l’obiettivo di costituire una comunità energetica

Il sindaco Valsecchi: “L’approvazione del bilancio 2023 ci permetterà di dotare il nostro comune di ulteriori servizi”

ERVE – Il Consiglio Comunale di Erve ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2023. A illustrarlo il sindaco Gian Carlo Valsecchi che ha evidenziato ai consiglieri l’invarianza delle tariffe Imu-Irpef-Tari ferme da diversi anni. Non è stata prevista, come per gli scorsi anni, l’accensione di mutui e la quota relativa agli interessi è del 2,52%.

Il contributo dello stato di 87.000 euro ai comuni inferiori ai 1000 abitanti verrà utilizzato per l’asfaltatura di via Torre e di altri tratti stradali. 50.000 euro di contributo statale andrà a finanziare l’installazione di pannelli solari sopra l’edificio scolastico con l’obiettivo di costituire una comunità energetica. 138.000 euro a valere sui fondi PNRR per la digitalizzazione dei servizi al cittadino. Altri 27.900 euro di un fondo statale per le aree interne verranno assegnati dopo l’emissione di un bando a favore delle attività economiche artigianali e commerciali.

Il capitolo riguardante i servizi sociali prevede un’uscita di 33.000 euro e vede confermati tutti i servizi erogati lo scorso anno. Finanziato anche il piano di diritto allo studio che lo scorso anno ha beneficiato di importanti investimenti a favore della scuola primaria a indirizzo montessoriano.

“L’approvazione del bilancio 2023 ci permetterà di dotare il nostro comune di ulteriori servizi con l’obiettivo di renderlo sempre più efficiente e al passo con i tempi” ha detto il sindaco Valsecchi.