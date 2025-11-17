“Erve Ideale” presenta una mozione per l’adesione al Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni

Il gruppo di minoranza sottolinea come tale misura rappresenti un’opportunità importante per Erve
Nella mozione individuate come priorità il completamento di Via Pero, il ripristino di Via Costalottiere e la sistemazione di Via Saina
ERVE – Il gruppo di minoranza “Erve Ideale”, guidato dal capogruppo Simone Valsecchi, ha presentato una mozione per l’adesione al Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni 2025. Una mozione con la quale il gruppo invita l’amministrazione comunale ad aderire al bando nazionale “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni – 2025”, che mette a disposizione contributi fino a 150.000 euro destinati alla messa in sicurezza della viabilità nei comuni con meno di 5.000 abitanti.
Nella mozione viene sottolineato come tale misura rappresenti un’opportunità importante per Erve, soprattutto alla luce delle condizioni critiche in cui versano diverse strade comunali, compromesse dai recenti lavori di posa della fibra ottica o dal deterioramento ormai avanzato. In particolare, il documento individua come priorità il completamento del rifacimento di Via Pero, il ripristino di Via Costalottiere e la sistemazione di Via Saina.
Secondo il gruppo di minoranza: “E’ necessario che l’Amministrazione si attivi tempestivamente per predisporre la documentazione richiesta, considerata la scadenza fissata al 15 dicembre 2025, così da non rischiare di perdere risorse utili per interventi che i cittadini attendono da tempo. Chiediamo inoltre aggiornamenti chiari e trasparenti sull’iter, dalla fase progettuale alla presentazione dell’istanza, fino all’eventuale assegnazione del finanziamento. Auspichiamo che la proposta venga accolta e che l’Amministrazione colga questa occasione per intervenire in modo strutturale sulla viabilità comunale”.