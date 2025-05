Erve. Mozione della minoranza sui disservizi televisivi

La richiesta di Erve Ideale al consiglio comunale

“Chiediamo il ripristino e potenziamento del servizio”

ERVE – Il gruppo di minoranza Erve Ideale ha presentato in consiglio comunale una mozione per il ripristino e il potenziamento della trasmissione dei canali televisivi nel Comune di Erve. La mozione è stata presentata ieri, 2 maggio.

“Il documento – spiega Simone Valsecchi – nasce in risposta ai gravi disservizi nella ricezione del segnale televisivo che, da dicembre 2024, stanno interessando una parte consistente della cittadinanza, con oscuramenti parziali o totali anche dei canali del servizio pubblico, per i quali i cittadini pagano regolarmente il canone. La mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con urgenza presso gli enti competenti (RAI Way, Mediaset, ecc.) per ottenere il ripristino e il potenziamento del servizio, e ad adottare misure strutturali per garantire una copertura stabile e duratura”.

Una problematica che, per Erve Ideale “riguarda direttamente il diritto all’informazione dei cittadini di una comunità montana spesso dimenticata”.