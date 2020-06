Flash mob di Cambia Calolzio in stazione: “Basta disservizi”

CALOLZIOCORTE – “Ritardi, soppressioni, tagli di corse, carrozze inadeguate e sporche, divieti di trasporto biciclette…. E, come se già di per sé tutto ciò non bastasse, alla stazione di Calolziocorte: ascensore e bagni inutilizzabili. Non se ne può più”.

Dopo l’iniziativa di protesta effettuata il 28 gennaio, oggi dalle 6.30 alle 9, il gruppo civico Cambia Calolzio ha organizzato un nuovo flash mob alla stazione distribuendo un volantino ai pendolari.

“Basta disservizi. Le stazioni non vanno chiuse, le corse non vanno tagliate, gli orari devono essere rispettati, le pulizie vanno fatte bene e a fondo, anche perché paghiamo abbonamenti e biglietti e quindi abbiamo diritto ad un servizio eccellente – questo il testo del volantino che fa anche appello al comune di Calolziocorte per organizzare nei pressi della stazione ferroviaria un deposito custodito per biciclette, motocicli e caschi -. Regione Lombardia e Trenord devono rendersi conto che sulle tratte Lecco-Milano e Lecco-Bergamo non possono più essere rimandati investimenti per renderle meno disastrate, rimuovendo nel contempo tutti quei dirigenti che da anni stanno dando prova di incapacità e menefreghismo verso i pendolari”.