Forza Italia. La Valle San Martino ha il suo referente di area: Stefano Cavalli

Un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza sul territorio

“Mi impegnerò a proporre il mio contributo in modo attivo e concreto”

CALOLZIOCORTE – Anche la Valle San Martino potrà contare su un proprio referente territoriale. Si tratta di Stefano Cavalli, giovane militante calolziese, candidato al consiglio comunale di Calolziocorte e da anni attivo nel centrodestra. Il suo impegno costante sul territorio lo ha reso una figura di riferimento per molti amministratori locali e cittadini. La sua nomina rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza sul territorio e nel coordinamento tra le diverse realtà locali.

“Sono orgoglioso di far parte della squadra di Forza Italia e finalmente posso dire di sentirmi a casa – ha dichiarato Cavalli –. Ringrazio il partito e il Coordinatore Provinciale Roberto Gagliardi per l’opportunità e la fiducia accordatami. Sono da sempre calolziese e frequento la Valle San Martino e, in questo nuovo percorso, cercherò di dare il massimo per affrontare le tematiche e le problematiche locali. Mi impegnerò a proporre il mio contributo in modo attivo e concreto, per la comunità della Valle e per il partito”.

In qualità di referente, Stefano Cavalli sarà il portavoce degli amministratori e dei segretari cittadini della Valle San Martino, favorendo il dialogo tra le realtà comunali e la struttura provinciale del partito.

Sulla nomina è intervenuto anche il Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, che ha espresso pieno sostegno a questa scelta: “La nomina di Stefano Cavalli è il segnale di un centrodestra che punta sui giovani, ma senza rinunciare alla competenza. La Valle San Martino è un territorio strategico e avere un referente motivato e preparato ci permette di essere ancora più presenti e concreti nelle risposte ai cittadini. Rivolgo un augurio di buon lavoro al nuovo responsabile d’area, affinché possa operare in stretta collaborazione con tutti gli amici del centrodestra, nel rispetto dei valori comuni e con l’obiettivo di costruire una rete solida sul territorio. Sono davvero molto contento della squadra che si sta creando, un insieme di Giovani e meno Giovani che insieme possono sicuramente offrire al nostro territorio competenza e serietà”.

La nomina rientra in un progetto più ampio di radicamento e valorizzazione delle competenze locali, volto a costruire una rete politica sempre più vicina ai territori e alle esigenze delle comunità.