Fratelli d’Italia: a Calolzio nasce il circolo della Valle San Martino

“Vogliamo dare voce ai cittadini che non hanno voce”

Il presidente è Giovanni Moscato, l’inaugurazione ufficiale a gennaio 2020

CALOLZIOCORTE – “Dare voce a chi non ha voce”. Con questo obiettivo è nato il Circolo Valle San Martino di Fratelli d’Italia. L’inaugurazione ufficiale del circolo sarà a gennaio, ma questa sera sono partiti i lavori di un circolo che si rivolge non solo a Calolziocorte ma a tutti i comuni della Valle San Martino e non solo.

A tenere a battesimo il circolo Giacomo Zamperini, dirigente regionale di Fratelli d’Italia: “Il desiderio è quello di dare una svolta, anche grazie al presidente Giovanni Moscato, per creare un circolo autonomo che possa fare attività sul territorio”.

“Dare voce ai cittadini che non hanno voce e lavorare sul fronte della sicurezza: questi i due obiettivi principali del circolo – ha detto Moscato -. Ad esempio, a Calolzio, abbiamo ricevuto da parte dei cittadini diverse segnalazioni per la situazione in zona stazione e al Lavello dove persiste la piaga dello spaccio di droga. Dobbiamo fare un plauso alle forze dell’ordine che stanno tenendo sotto controllo il fenomeno e hanno incrementato la loro presenza”.

Per gennaio 2020 l’apertura ufficiale del circolo: “Con l’incontro di oggi vogliamo lanciare il messaggio ai cittadini della Valle San Martino che noi ci siamo e le nostre porte sono aperte a chiunque vuole dare una mano al progetto politico di Fratelli d’Italia. A tal proposito abbiamo predisposto una mail (fdi.vallesanmartino@gmail.com) e una pagina Facebook”.

Ad affiancare Moscato, in qualità di segretario, c’è anche Danilo Gentile, volto storico di Fratelli d’Italia nel calolziese: “Partiamo da uno zoccolo duro con l’intento di coinvolgere tutte quelle persone che credono nel progetto politico di Giorgia Meloni da applicare sul territorio. Fratelli d’Italia può contare su esponenti politici a diversi livelli e, solo per fare un esempio, vogliamo impegnarci per risolvere il nodo della nuova Lecco-Bergamo”.

E saranno tanti i militanti lecchesi di Fratelli d’Italia che sabato 9 novembre saranno a Milano, al teatro Nuovo (San Babila), per l’incontro con Giorgia Meloni che, con il suo intervento, concluderà la giornata che prenderà il via dalle 10.30.