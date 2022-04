Fratelli d’Italia Lecco prosegue la campagna di tesseramenti

La campagna di tesseramenti di Fratelli d’Italia

Il Circolo della Valle San Martino supera in 60 iscritti

CALOLZIO – Fratelli d’Italia continua la raccolta firme per il referendum sul presidenzialismo e per la campagna di tesseramento. “In un momento oggettivamente insidioso sia per le incertezze legate alla situazione internazionale sia per la congiuntura economica che stiamo vivendo, le persone del nostro territorio dimostrano un crescente interessamento al nostro partito” e’ la dichiarazione di Fabio Mastroberardino, Coordinatore Provinciale di FDI Lecco.

A questa dichiarazione fa eco Danilo Gentili, Coordinatore del Circolo FDI della Valle San Martino che osserva: “Sono molto soddisfatto che il nostro Circolo abbia in pochissimi mesi superato i 60 iscritti, segnalo che tra i numerosi nuovi aderenti ci sono ragazze e ragazzi molto giovani che si avvicinano all’attivita’ politica del nostro Partito. Vi anticipo che stiamo organizzando per il prossimo futuro un importante evento incentrato sulla piaga della violenza contro le donne”.

Nel territorio dell’Alto Lago e’ Luca Mazzina , Consigliere Comunale di Colico per FDI , che esprime soddisfazione: “In queste prime giornate sul territorio per il tesseramento 2022 incontriamo molta gente che condivide i nostri ideali con entusiasmo. Sono orgoglioso del fatto che si stia palesando il concreto interessamento e dialogo con persone di Colico che negli scorsi anni erano vicine ad altri partiti ma che oggi hanno trovato in Giorgia Meloni e in FDI quella accoglienza, quella verve, quella voglia di fare per la gente incentrata su obiettivi concreti per il nostro territorio che da tempo era venuta meno”.