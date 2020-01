Il Circolo Valle San Martino di FDI traccia un primo bilancio

Soddisfatto il presidente Giovanni Moscato

“Iscritti raddoppiati nel giro di tre mesi”

CALOLZIOCORTE – A tre mesi dalla fondazione il presidente del Circolo Valle San Martino di FDI traccia un primo bilancio dell’attività svolta sul territorio. “Gli iscritti sono già numerosi e fra i più attivi nell’organizzazione e partecipazione ad ogni evento sul territorio organizzati dal partito – dice il presidente Giovanni Moscato -. All’inizio della sua fondazione il nostro circolo contava circa una quindicina di iscritti, in pochi mesi i numeri sono raddoppiati grazie all’impegno e alla presenza costante sul territorio di tutti i miei collaboratori”.

“Il nostro circolo è stato creato appositamente per ascoltare e risolvere le problematiche dei cittadini e in tanti si sono rivolti a noi – continua Moscato -. Piccole questioni pratiche riguardanti il nostro territorio. I cittadini hanno sollevato il problema riguardante i giorni della raccolta differenziata del sacco viola e l’apertura del centro di raccolta rifiuti per le utenze domestiche. Nel primo caso la richiesta è di un passaggio settimanale invece che ogni quindici giorni; per il centro di raccolta, invece, chiedono un giorno in più di apertura oltre al lunedì pomeriggio e al sabato mattina”.