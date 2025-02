Il Circolo Valle San Martino di Fratelli d’Italia ricorda i martiri delle foibe

Stamattina un momento di ricordo presso il parco al Lavello

La rappresentanza era guidata dal Coordinatore del Circolo Martina D’Angella

CALOLZIOCORTE – Stamattina una rappresentanza di Fratelli d’Italia, presieduta dal Coordinatore del Circolo Valle San Martino Martina D’Angella, ha deposto una rosa bianca presso il Parco Martiri delle Foibe a Calolziocorte per commemorare la Giornata del Ricordo.

“La ricorrenza, istituita nel 2004 dal Presidente della Repubblica Ciampi, è una occasione per riflettere su pagine buie del nostro passato, per conservare e rinnovare la memoria delle sofferenze degli italiani d’Istria, di Fiume, della Dalmazia, in un periodo tragicamente tormentato della storia d’Europa”.

Presenti insieme agli iscritti il fondatore del Partito Danilo Gentili, il già coordinatore provinciale Enrico Castelnuovo, e anche molti rappresentanti nelle amministrazioni dei comuni della Valle San Martino: il consigliere Fabio Pio Mastroberardino di Calolziocorte, Michele Genna di Monte Marenzo, Pasquale Marra di Olginate, Giuseppe Bonacina di Valgreghentino.