Il gruppo Calolziocorte Bene Comune si prepara a incontrare i cittadini

Una serie di appuntamenti nelle frazioni in vista delle elezioni 2023

“Raccogliere esperienze, esigenze, suggerimenti ed esortare alla partecipazione diretta”

CALOLZIOCORTE – Dopo l’appuntamento di febbraio nel quale il gruppo si era presentato alla città, Calolziocorte Bene Comune passa alla fase operativa per dare concretezza al suo operato, attraverso un percorso che porterà il gruppo alle elezioni

amministrative del 2023.

“E’ un invito personale ai cittadini di Calolziocorte perché ognuno possa partecipare in prima persona e contribuire con le proprie proposte all’ alleanza civica”, alla ricerca del bene comune, dello sviluppo sostenibile della persona, della famiglia e dell’ambiente. Il percorso inizia con l’incontro diretto dei cittadini dove ognuno potrà partecipare concretamente con osservazioni, suggerimenti, proposte, richieste alla costruzione della nuova città partendo proprio dalle necessità e dai bisogni di ogni singolo quartiere”.

Un confronto attraverso almeno due incontri in gazebo allestiti all’interno dei quartieri, non solo per raccogliere direttamente le esperienze dei cittadini, ma per incoraggiare alla partecipazione diretta, ognuno secondo le proprie competenze, per la formulazione di proposte concrete finalizzate all’interesse generale.

Calolziocorte Bene Comune ha pensato, dopo le festività pasquali, a una serie di incontri nei quartieri così raggruppati:

• Centro

• Foppenico – Corte

• Lorentino – Sopracornola – Rossino

• Pascolo – Gallavesa

• Sala

“Per ogni quartiere organizzeremo due appuntamenti consecutivi che si concluderanno entro la fine del mese di giugno. L’obiettivo di questi incontri è quello di: ascoltare i cittadini, per renderli partecipi della vita amministrativa della città, raccogliere idee, per trasformarle in proposte concrete e sostenibili, accogliere la partecipazione di cittadini, per renderli protagonisti alle prossime elezioni 2023”.

Seguiranno informazioni dettagliate sulle modalità, luoghi e date degli incontri.