Il sindaco Ghezzi sbotta contro Cambia Calolzio: “L’ennesima provocazione”

Il primo cittadino di Calolzio non ci sta e replica alla lista d’opposizione

“Continue insinuazioni, basta a questo festival dell’incompetenza”

CALOLZIO – “Il gruppo Cambia Calolzio, che continua a definirsi gruppo civico, in modo truffaldino, nonostante sia evidente la sua matrice di sinistra radicale, ha perso definitivamente ogni credibilità e non può più essere considerato interlocutore serio di questa Amministrazione.

Per un anno abbiamo assecondato le continue strumentali provocazioni nella speranza di costruire un rapporto serio. Purtroppo, per costruire un rapporto serio, occorre essere seri. I fatti hanno dimostrato che la fiducia è stata mal riposta. Del resto, che credibilità può avere un gruppo che pretende da tutti trasparenza, ma che nella sua stessa costituzione non è affatto trasparente? Nei giorni scorsi ha diffuso l’ennesimo comunicato fuorviante e allusivo, col solo scopo di creare inutili polveroni, in base al quale si vorrebbe far credere che questa Amministrazione preferirebbe costruire una palestra piuttosto che mettere in sicurezza le scuole.

Ribadisco per l’ennesima volta che nei prossimi tre anni investiremo gran parte delle risorse disponibili per riqualificare le scuole di Calolziocorte: del resto abbiamo già cominciato, sostituendo il tetto in eternit dalla prima palazzina delle scuole di Foppenico, grazie a un finanziamento a fondo perduto del precedente Governo. Tanto per chiarezza, lo studio di fattibilità per la palestra di Sala è stato commissionato per non trovarsi impreparati nel caso di eventuali finanziamenti futuri che, siamo certi, il nuovo Governo di sinistra erogherà ai Comuni.

In caso contrario, chiederemo ai loro interlocutori sul territorio, dove reperire le risorse per questo ed altri interventi. A questo proposito spero che il nuovo Governo non ritorni ad impedirci di utilizzare le nostre risorse.

Dopo un anno di continue provocazioni, senza alcuna finalità costruttiva, è giunto il momento di dire basta a questo festival dell’incompetenza, dell’approssimazione, dell’insinuazione continua. Non è più possibile, ogni volta, perdere tempo a precisare, spiegare, controbattere alle inconsistenti accuse di questi signori, che alimentano surreali dibattiti sui sociali.

E come ho consigliato più volte agli esponenti di Cambia Calolzio, informatevi meglio prima di fare dichiarazioni, perché altrimenti si confonde la gente e si fa solo brutta figura. I cittadini hanno bisogno di un’Amministrazione trasparente, e crediamo di esserlo, ma anche di una minoranza concreta e affidabile”.

Il sindaco Marco Ghezzi

