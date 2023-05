Il vicepremier Matteo Salvini a Calolzio lancia la ricandidatura di Marco Ghezzi

“Squadra che vince non si cambia: la scelta che farete tra dieci giorni sarà una scelta di buona amministrazione”

Il leader della Lega accende la campagna elettorale del Centrodestra, il 9 maggio attesa per il Ministro del Turismo Daniela Santanché

CALOLZIOCORTE – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nel pomeriggio di oggi, ha fatto tappa a Calolziocorte per lanciare la ricandidatura a sindaco di Marco Ghezzi. I militanti, insieme ad amministratori e politici del territorio, hanno accolto il leader della Lega nella piazza davanti al municipio. A fare gli onori di casa il referente provinciale della Lega Daniele Butti, che ha rinnovato l’invito a tutti i cittadini ad andare a votare i prossimi 14-15 maggio.

Sul palco si sono alternati il sottosegretario regionale Mauro Piazza, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il consigliere provinciale Carlo Malugani, l’assessore comunale Luca Caremi, l’ex sindaco ed ex senatore Paolo Arrigoni, nonché il coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti.

Marco Ghezzi ha presentato il documento redatto per la campagna elettorale con tutte le cose fatte negli ultimi 5 anni di amministrazione: “Come coalizione di Centrodestra ci abbiamo tutti messo l’anima, mai un momento di tensione, mai un voto contrario o un’astensione. Abbiamo lavorato bene e vogliamo continuare a lavorare bene, mi auguro che i calolziesi scelgano la continuità – ha detto il sindaco uscente -. Quando 5 anni fa ho aperto i cassetti del comune non ho trovato niente se non un disavanzo di 400 mila euro e mutui da pagare. Non c’erano progetti o risorse, ma tante lettere di cittadini che chiedevano risposte. So che non ho accontentato tutti, ma ho cercato di ascoltare tutti. Abbiamo lavorato uniti e coesi per il bene del territorio, dopo 5 anni lasciamo un comune senza disavanzo e privo di debiti, lasciamo una serie di progetti già pronti e finanziati, oltre a cantieri aperti che stiamo portando avanti e si concluderanno nei prossimi mesi”.

Il vicepremier Matteo Salvini ha salutato il candidato sindaco del Centrodestra: “Ogni volta che si viene in provincia di Lecco è tanta roba, come dicono i giovani – ha detto -. Marco Ghezzi non è venuto in piazza a fare promesse, ma è venuto qui a raccontare quello che ha fatto in questi 5 anni di mandato. Squadra che vince non si cambia: la scelta che farete tra dieci giorni sarà una scelta di buona amministrazione, ma dietro c’è anche una scelta nazionale. Non date per scontato quando fatto da Marco Ghezzi in questi anni di amministrazione, andate a votare, perché se non siete voi a scegliere, allora ci sarà qualcun altro che lo farà per voi”.

L’incontro si è concluso con la consueta fila di militanti in attesa di un selfie con il loro leader. La campagna elettorale del Centrodestra calolziese, che unisce Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, proseguirà il prossimo martedì 9 maggio quando al Lavello, alle ore 19, arriverà il Ministro del Turismo Daniela Santanché.