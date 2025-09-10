Interrogazione parlamentare per i disservizi telefonici a Monte Marenzo e in Valle S. Martino

La deputata Silvia Roggiani e il consigliere regionale PD Gianmario Fragomeli

“Governo intervenga. È inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora situazioni di questo tipo”

MONTE MARENZO – “Chiediamo al Governo di attivarsi con urgenza sui gravi disservizi sulla rete telefonica che continuano a colpire, in provincia di Lecco, il Comune di Monte Marenzo e parte della Valle San Martino. Non si tratta di episodi isolati, ma di un problema che si trascina da tempo, con guasti prolungati e senza comunicazioni trasparenti sulle tempistiche di ripristino”.

La deputata PD e segretaria regionale lombarda Silvia Roggiani e Gianmario Fragomeli, consigliere regionale dem e vice segretario, hanno presentato una interrogazione parlamentare.

“Chiediamo al Governo di intervenire subito per mettere in campo misure strutturali per impedire che i disservizi si ripetano in futuro, come è sempre accaduto finora – proseguono Roggiani – Fragomeli –. Le aree interne non possono essere trattate come periferie dimenticate, ma vanno messe al centro delle politiche pubbliche. In un territorio di aree interne come quello lecchese, restare per settimane senza rete telefonica fissa, con le difficoltà di ricezione anche della rete mobile, non è una semplice scocciatura: significa isolare famiglie e comunità, danneggiare attività economiche, mettere in difficoltà istituzioni locali e servizi essenziali. È inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora situazioni di questo tipo, con cittadini e imprese lasciati senza uno strumento indispensabile di connettività. Il Governo non può restare a guardare: servono vigilanza, controlli e investimenti per garantire continuità e affidabilità nei servizi di telecomunicazione. La transizione digitale e la coesione territoriale non possono essere solo slogan: bisogna assicurare pari diritti ai cittadini, a partire dall’accesso a servizi di base come telefonia e internet”.