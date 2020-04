La Lega ‘occupa’ il Parlamento di notte, in aula anche il senatore Arrigoni

Una settantina di parlamentari della Lega passano la notte in aula

Tra loro anche il calolziese Paolo Arrigoni: “Gli italiani vogliono risposte”

ROMA – “Rimaniamo ad oltranza per dare voci ai cittadini, perché dopo 50 giorni di costrizioni inflitte al popolo italiano da parte di Conte, pretendiamo certezze per un ritorno alla vita normale, per andare al lavoro con date certe e soprattutto con la sicurezza, con la garanzia e i protocolli per tornare a lavoro in sicurezza”.

Così il senatore Paolo Arrigoni, di Calolzio, nell’aula del Senato questa notte durante l’iniziativa di protesta della Lega che ha ‘occupato’ simbolicamente il Parlamento nella notte con una settantina di parlamentari che sono rimasti in aula fino al mattino, in vista dell’intervento del premier Conte chiamato a intervenire alla Camera.

“Siamo qui per dare voce a tutte le categorie – prosegue Conte – a tant persone che non ce la fanno più e da due mesi non percepiscono una lira e aspettano i pochi soldi che Conte ha promessi. Siamo qui per rendere anche giustizia al Parlamento perché il Governo anziché confrontarsi con senatori e onorevoli che conoscono il territorio, preferisce confrontarsi con esperti e task forse che non sappiamo con quale criterio siano stati selezionati”

