La proposta di Cambia Calolzio: “Dedicare una via alla mamma”

Domenica 10 maggio ricorre la festa della mamma

“Non appena possibile speriamo vengano prese in considerazione le nostre proposte”

CALOLZIOCORTE – Domenica 10 maggio ricorre la “festa della mamma”, il Gruppo

Civico Cambia Calolzio ha inviato una nuova richiesta al sindaco Marco Ghezzi per

dedicare una strada o un luogo pubblico alla “Mamma”.

“Questa nostra proposta di intervento sulla toponomastica comunale, suggeritaci a suo

tempo dal nostro cittadino Daniel Locatelli, va oltre ogni pensiero di retorica ricorrenza, in

quanto riconosce il ruolo della madre nella società di ieri, di oggi e di domani. Ricordiamo che il Gruppo Civico Cambia Calolzio aveva avviato un percorso partecipativo con la cittadinanza raccogliendo un elenco di nomi al femminile da utilizzare per dedicare a strade comunali anche in considerazione del fatto che su 178 spazi pubblici solo tre fanno

riferimento a donne (via Anna Frank, via Lucia e piazza Santa Brigida)”.

“Abbiamo più volte chiesto all’amministrazione comunale di avviare un percorso di condivisione e di approfondimento anche tra le scuole e associazioni, ma ad oggi nulla è stato fatto – ha concluso Diego Colosimo -. Ci auguriamo che, non appena sarà possibile riprendere la regolare attività consiliare e delle commissioni, il sindaco e assessore delegato prendano in considerazione le nostre proposte”.

Elenco della toponomastica al femminile proposta all’amministrazione