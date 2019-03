L’assessore regionale visita San Gregorio, Celana, Santa Margherita, Casarola e il Monastero del Lavello

“Un luogo strategico per Regione Lombardia dove il turismo religioso e i percorsi ciclopedonali sono il fiore all’occhiello”

CALOLZIOCORTE – “Una visita istituzionale importante nel territorio della Valle San Martino. Un luogo strategico per Regione Lombardia, a cavallo tra le province di Lecco e Bergamo, dove il turismo religioso e i percorsi ciclopedonali e ciclabili sono il fiore all’occhiello”.

Così, l’assessore al Turismo di Regione Lombardia Lara Magoni ha presentato il suo tour di ieri, giovedì, alla scoperta della Valle San Martino.

Partenza da Cisano Bergamasco

Il giro è partito da Cisano con il benvenuto del sindaco Andrea Previtali e di monsignor Enrico Rosa: “La Valle San Martino è una realtà importante dove il turismo religioso e i percorsi lenti sono possono rappresentare un volano determinante per lo sviluppo economico locale” ha detto l’assessore Magoni. Visita al Collegio di Celana e alla località di San Gregorio, sopra Cisano.

Monte Marenzo e Torre de’ Busi

A Monte Marenzo l’assessore ha incontrato il sindaco Paola Colombo e ha visitato la chiesetta romanica di Santa Margherita: “Un’altra perla del nostro patrimonio religioso di inestimabile valore, che Regione Lombardia non può dimenticare”.

Il sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic ha accompagnato Lara Magoni alla scoperta della località di Casarola: “Una piccola località immersa in zone boscose e montane dove è possibile scorgere una maestosa villa fortificata conosciuta ai più come Castello Fracassetti. Un luogo messo in sicurezza, da recuperare e valorizzare”.

“L’assessore è una donna con idee chiare, determinata, preparata, concreta, con un’energia e voglia di fare che ha coinvolto i presenti – ha commentato Eleonora Ninkovic -. Una bellissima giornata che è servita per unire ancor di più il nostro partenariato”.

Ultima tappa al Monastero del Lavello

L’ultima tappa della visita in Val San Martino è stato il Monastero del Lavello a Calolziocorte dove, ad accogliere l’assessore regionale c’era il vice sindaco Aldo Valsecchi.

“Una ‘chicca’ del territorio lecchese e di Regione Lombardia visitabile anche grazie a un meraviglioso percorso ciclopedonale che parte proprio dalla città di Lecco. Un percorso imperdibile per gli amanti del turismo slow che vogliono godersi le bellezze naturali, architettoniche e artistiche della provincia di Lecco”.