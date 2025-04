Lecco-Bergamo, Italia Viva Lecco: “Risposte insufficienti e supponenti”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Dopo un’attenta lettura degli atti e delle decisioni assunte durante la recente audizione in Regione Lombardia, si percepisce la confusione che regna da quelle parti e all’Anas.

Dopo decenni di attesa e lavori che hanno avuto inizio su un vecchio progetto, le decisioni vengono invece prese nell’arco di una giornata! Sembra che nessuno abbia il buon senso e la buona volontà di approfondire i problemi e magari valutare qualche suggerimento, non ultimo quello di rivedere il tracciato in arrivo a Sala proposto dal sindaco Gattinoni.

Lettera morta e risposte insufficienti e supponenti! Occorre però sottolineare le responsabilità e l’inerzia di Regione e dall’Anas nel corso degli ultimi decenni.

Dal taglio del “primo nastro”(!?) alla situazione attuale nessun Ente ha preso in seria considerazione la necessità di eseguire almeno i lavori di mantenimento, lasciando i luoghi in condizioni precarie e tali da richiedere ora interventi riparativi (vedasi fotografie).

Col tempo è maturato tra gli Enti una sorta di fatalismo accompagnato da un latente immobilismo che ha respinto ogni proposta impedendo di fatto ogni progetto alternativo.

Solo ora, paventando la perdita dei finanziamenti per le Olimpiadi invernali (notare che questi finanziamenti sono recenti mentre quelli per l’esecuzione dell’opera sono di 15 anni or sono e assicurati dai vari parlamentari e ministri di cdx che hanno tagliato nastri e promesso tempi rapidi) si pone davanti a chi deve decidere che “o si prende quel che viene proposto o non si fa nulla”.

Un metodo questo pluriusato da governi e governicchi che non può essere avallato e tantomeno subito. Perciò noi attendiamo 2032 per vedere chi avrà ragione ma abbiamo buone probabilità di averle già oggi se si pensa come è stata portata avanti questa opera.

Piergiorgio Locatelli

Referente Sviluppo Territorio e Trasporti

Italia Viva Lecco