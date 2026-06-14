Lecco-Bergamo, nuovi finanziamenti per la Variante San Gerolamo contestata dal Comitato

Nuovi fondi per la Lecco-Bergamo. Il presidente Fontana annuncia nuovi fondi stanziati dal Ministero per la Variante San Gerolamo mentre il Comitato chiede un altro tracciato

VERCURAGO – A poche ore dall’incontro pubblico organizzato a Calolziocorte dal Comitato “Insieme per una diversa Lecco-Bergamo”, durante il quale sono state illustrate le ragioni della diffida presentata contro il tracciato della Variante San Gerolamo, l’iter dell’opera registra un nuovo passaggio in avanti. Mentre il Comitato continua a chiedere una revisione del progetto e l’individuazione di un’alternativa alla cosiddetta “soluzione 1”, dalla Regione arriva infatti un segnale di conferma sul percorso intrapreso.

Nella giornata di ieri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato l’assegnazione alla Lombardia di ulteriori 287,6 milioni di euro destinati al completamento di cinque opere strategiche inserite nel Piano delle opere olimpiche di Milano-Cortina.

Tra gli interventi indicati dal governatore figura anche la variante di Vercurago-San Gerolamo infrastruttura chiave della futura Lecco-Bergamo, proprio mentre prosegue il confronto attorno al progetto e alle scelte progettuali contestate dal Comitato, che nelle scorse ore ha ribadito la richiesta di annullare il decreto commissariale del novembre 2023 e di valutare soluzioni alternative al tracciato attualmente previsto.

“Ringrazio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per aver destinato alla Lombardia ulteriori 287,6 milioni di euro che consentiranno di completare cinque opere strategiche già inserite nel Piano delle opere olimpiche di Milano-Cortina”, ha dichiarato Fontana.

“Si tratta di interventi attesi e fondamentali per il nostro territorio”, ha aggiunto il presidente della Regione, elencando tra le opere interessate la linea ferroviaria Milano-Tirano con la soppressione dei passaggi a livello lungo la SS38, la galleria artificiale di Ponte di Legno, la variante di Trescore Entratico, la variante di Vercurago-San Gerolamo e la riqualificazione dell’asse Busto Arsizio-Gallarate-Cardano.

Nel suo intervento Fontana ha sottolineato come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 abbiano rappresentato “una straordinaria opportunità di sviluppo per la Lombardia”, evidenziando che le nuove risorse consentiranno di completare opere in grado di migliorare mobilità, sicurezza e qualità della vita dei cittadini.

“Grazie a queste risorse completiamo opere che miglioreranno la mobilità, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la competitività e l’attrattività del nostro territorio. Questa è l’eredità più importante dei Giochi: infrastrutture moderne, collegamenti più efficienti e investimenti concreti destinati a produrre benefici ben oltre la conclusione dell’evento olimpico”, ha affermato il governatore.

Il presidente della Regione ha infine assicurato che Palazzo Lombardia continuerà a lavorare in stretta collaborazione con il Governo affinché tutte le opere previste vengano realizzate nei tempi stabiliti, trasformando l’opportunità olimpica in una prospettiva di crescita duratura per i territori interessati.

L’annuncio arriva in una fase particolarmente delicata del dibattito sulla Variante San Gerolamo. Da una parte il Comitato continua a sostenere la necessità di rivedere il progetto sulla base delle valutazioni tecniche elaborate da Anas e di individuare un tracciato alternativo; dall’altra Regione Lombardia conferma la strategicità dell’opera e la volontà di proseguire lungo il percorso avviato.