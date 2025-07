Monte Marenzo. Sulla vicenda “Casa Corazza” interviene la minoranza

La minoranza chiede maggiore trasparenza e dialogo sul ricorso contro la Comunità Montana

Il capogruppo Raveglia: “Su una questione di tale rilievo, sia istituzionale che politico, non si è ancora aperto alcun confronto con l’assemblea”

MONTE MARENZO – In merito alla vicenda di “Casa Corazza” e al ricorso presentato dal Comune di Monte Marenzo nei confronti della Comunità Montana, il gruppo di minoranza ha ritenuto opportuno esprimere le seguenti considerazioni.

Il capogruppo Raveglia dichiara: “Su una questione di tale rilievo, sia istituzionale che politico, non si è ancora aperto alcun confronto con l’assemblea. La maggioranza ha scelto di procedere autonomamente, alimentando lo scontro politico senza prima informare né coinvolgere il Consiglio”.

Raveglia prosegue affermando: “La documentazione relativa al ricorso sta arrivando solo ora alla minoranza. Non siamo ancora intervenuti pubblicamente proprio perché, su una questione tanto delicata, riteniamo necessario agire con cautela e senso di responsabilità, prendendoci il tempo opportuno per un’analisi approfondita. Prima di esprimerci, vogliamo conoscere anche le controdeduzioni della Comunità Montana”.

Aggiunge il consigliere Sangiorgio: “Ci stiamo anche interrogando sul motivo per cui si sia deciso di intraprendere la via del ricorso straordinario al Capo dello Stato, notoriamente più lenta e complessa, anziché optare per il più rapido ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale”.

Conclude infine il consigliere Genna, precisando: “Non siamo schierati a favore di nessuna parte, ma riteniamo che l’interesse di Monte Marenzo si tuteli meglio con un approccio più cauto, condiviso e, soprattutto, ponderato. Sarebbe stato più opportuno attendere ulteriori sviluppi prima di assumere posizioni pubbliche così nette“.

La minoranza seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda, confermando la propria disponibilità al dialogo e auspicando che si apra al più presto un confronto all’interno del Consiglio comunale.