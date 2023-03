Paolo Arrigoni nominato presidente del Gestore dei Servizi Energetici

L’assemblea ha modificato la governance societaria

Ampliato l’organo amministrativo a cinque membri

ROMA – L’assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti, che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia, si è riunita ieri per modificare l’assetto di governance della società, ampliando l’organo amministrativo a cinque membri.

In aggiunta a Andrea Ripa di Meana, già Amministratore unico della società, l’azionista ha nominato Presidente Paolo Arrigoni , ex senatore e già sindaco di Calolziocorte, e come nuovi consiglieri Caterina Belletti, Roberta Toffanin e Vinicio Mosè Vigilante.

Paolo Arrigoni, ingegnere e senatore della Repubblica dal 2013 al 2022, è stato componente della 13^ Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali, e membro del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati. Nel 2018 viene eletto Questore a Palazzo Madama e membro del Copasir, nel 2017 viene nominato responsabile Energia della Lega.

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023.