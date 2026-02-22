Ponticello pericoloso sulla Lecco-Bergamo, sopralluogo di Fragomeli (PD) e Rosati (AVS)

“Preoccupante situazione di ammaloramento soprattutto in vista della chiusura del ponte di Brivio”

I due consiglieri regionali hanno risposto alla chiamata dei gruppi di minoranza Cambia Calolzio e CalolzioBene Comune

CALOLZIOCORTE – Nel pomeriggio di venerdì scorso il gruppo civico Cambia Calolzio ha partecipato al sopralluogo sul Ponticello di Sala lungo la SS639 Lecco-Bergamo insieme alla consigliera capogruppo di CalolziocorteBene Comune Sonia Mazzoleni e ai consiglieri regionali del rispettivamente del Partito Democratico e di Alleanza Verdi Sinistra Gian Mario Fragomeli e Onorio Rosati.

“Un segnale importante, perché questa vicenda va avanti da troppo tempo e riguarda un tema che per noi è semplicemente prioritario, la sicurezza. Come minoranza avevamo già segnalato più volte le criticità del ponticello ad oggi, però, non abbiamo ricevuto una risposta ufficiale da nessuno: né dalla Prefettura di Lecco né da quella di Bergamo, per non parlare di Anas e della stessa Regione Lombardia, per il tramite dell’assessore Terzi – ha detto il consigliere di Cambia Calolzio Diego Colosimo -. Un silenzio che riteniamo grave, soprattutto perché con la chiusura del Ponte di Brivio ci si avvicina a fasi delicate sul fronte della viabilità e si rischia un aumento dei carichi di traffico su questo nodo. La nostra preoccupazione è concreta e nasce da ciò che vediamo: il ponticello, a livello visivo, non presenta un buono stato nella parte strutturale e l’insieme dà un’impressione tutt’altro che rassicurante”.

“Fino a poco tempo fa il ponticello sul torrente Carpine, sulla SS639, in corso Europa, a Calolziocorte, era ritenuto meno importante. Ma adesso sta diventando preoccupante la situazione di ammaloramento in cui versa e per un motivo ben preciso: in vista della chiusura del ponte di Brivio per lavori di manutenzione, prevista da maggio e per 15 mesi, buona parte del traffico pesante dal lecchese alla bergamasca e viceversa dovrà passare dal ponte Cesare Cantù, a Olginate, e di conseguenza, prima o dopo, dal ponticello sul Carpine. Temiamo che di rischi se ne correrà più di uno”, dicono Gian Mario Fragomeli e Onorio Rosati, consiglieri regionali rispettivamente di Pd e Avs, chiamati dai consiglieri comunali calolziesi di minoranza, a fare un sopralluogo e rendersi conto della situazione.

“Come si vede dai cartelli stradali apposti nei pressi del ponticello, i mezzi sopra le 12 tonnellate dovrebbero andare a 30 all’ora, quelli dalle 44 in poi addirittura a 5 all’ora, spostandosi sulla mezzeria e creando una sorta di regolamentazione a senso unico. Questo ci dice quanto poco sicuro sia quel passaggio. Figuriamoci se comincia ad aumentare il flusso di traffico, soprattutto pesante, cosa può succedere. Reggerà l’arcata parecchio deteriorata e davvero malconcia?”, si chiedono i consiglieri regionali e comunali.

“Le auto possono bypassare attraverso il ponte di Paderno, ma i mezzi pesanti no. Non solo: per la chiusura del ponte di Brivio c’è anche una richiesta di attendere la conclusione dell’anno scolastico. Quindi, secondo noi, la priorità è mettere in sicurezza il ponticello di Calolzio e poi chiudere Brivio, non il contrario, perché altrimenti dopo non si può più intervenire sul ponticello. E a quel punto, nel frattempo, si può pensare anche di anticipare la realizzazione della passerella ciclopedonale tra Brivio e Cisano”, aggiungono Fragomeli e Rosati.

“Adesso non ci resta che fare formale richiesta a Regione Lombardia e Anas affinché stanzino risorse e intervengano quanto prima. Ci faremo interpreti della situazione preoccupante che abbiamo visto con i nostri occhi anche in V Commissione Territorio e infrastrutture del consiglio regionale, di cui facciamo parte, e, assieme al territorio, ci aspettiamo risposte rapide perché i tempi stringono”.