Il sindaco uscente Luca Pigazzini ha presentato la squadra di Progetto Carenno

“Non siamo qui a fare promesse impossibili, ma ragioniamo sulla realtà per il benessere dei carennesi”

CARENNO – “Ragioniamo sulla realtà per il benessere dei cittadini”. Luca Pigazzini, sindaco uscente, ha presentato la squadra di Progetto Carenno nella serata di ieri, venerdì.

Il volto di Progetto Carenno

“Veniamo da 5 anni impegnativi dove abbiamo fatto tutto ciò che era possibile con le risorse a disposizione – ha detto -. Si può sempre fare meglio, ma ritengo che in questi cinque anni abbiamo portato qualche miglioramento rispetto alla situazione che abbiamo trovato all’inizio”.

Luca Pigazzini, quindi, ha deciso di ricandidarsi: “Il fatto che me l’abbiano chiesto i componenti del gruppo è per me motivo di orgoglio anche se sono consapevole che sarà un grosso impegno: spesso è facile fare polemiche sui social, più complicato è fare passi avanti per il bene del paese”.

La squadra di Progetto Carenno è composta da cinque consiglieri uscenti e cinque volti nuovi: “Un gruppo completo: uomini e donne che rappresentano diverse fasce d’età. Se i cittadini vorranno rinnovarci la fiducia siamo pronti a portare avanti quanto fatto in questi cinque anni”.

Cinque anni positivi

Tanti i temi di un programma nato da un lavoro condiviso da tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro.

“Ci presentiamo con un bilancio di cose fatte nonostante siano stati 5 anni complicati sotto diversi punti di vista, a partire dalle poche risorse a disposizione o dalla questione Immobiliare Pertus che ci siamo trovati a gestire. Grazie ai bandi abbiamo avuto accesso a quasi 500.000 euro che ci hanno permesso di fare investimenti per 700.000 euro“.

“Lasciamo tanti progetti nel cassetto. Tra le opere già approvate e in via di realizzazione la riqualificazione energetica della palestra, la sostituzione delle vetrate e l’adattamento dell’impianto di produzione dell’acqua calda da fonti rinnovabili. La messa in sicurezza della strada per Boccio con il posizionamento del guard-rail e la sistemazione del fondo della strada forestale Caversano-Montebasso”.

Un programma che guarda alla realtà

Il programma si articola in diversi punti: opere pubbliche, sicurezza, rifiuti, servizi sociali, associazioni, sport e, poi, un’attenzione particolare al futuro delle scuole di Carenno: “Abbiamo proposto la costituzione di un polo collinare in Valle San Martino presso il nostro polo scolastico con la finalità di mantenere stabilmente i due ordini di scuola presenti”.

Un cenno, infine, alla gestione dell’ospitalità dei migranti: “Rispetto alla comprensibili paure dell’inizio possiamo dire di essere riusciti a gestire l’ospitalità di questi ragazzi che si sono dimostrati sempre corretti riuscendo a realizzare una piccola esperienza di accoglienza-integrazione”.

L’appello ai cittadini

Prima di chiudere il grazie è andato al prezioso lavoro delle associazioni e dei volontari che si adoperano per il bene del paese.

“Non siamo qui per interessi personali ma per il bene del paese e vedere una comunità viva non può che farci piacere. Il sogno nel cassetto? Quello che proponiamo è un programma molto realistico e riuscire a realizzarlo tutto sarebbe già un grosso successo”.

La squadra

Luca Pigazzini, 44 anni, impiegato comunale

Alessandro Berizzi, 31 anni, progettista meccanico

Davide Carsana, 40 anni, geometra artigiano edile

Alberto Cattaneo, 50 anni, ingegnere elettronico

Michele Gamba, 21 anni, studente universitario

Patrizia Malagisi, 55 anni, insegnante

Nicola Pigazzini, 44 anni, geologo

Pierangelo Rotasperti, 66 anni, pensionato

Gabriella Zaina, 59 anni, medico veterinario

Valentino Perucchini, 45 anni, giardiniere