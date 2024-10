Scuola. Calolzio BeneComune: “Sono ancora molte le domande senza risposta”

Un consiglio comunale straordinario lunedì 4 novembre ore 20 sul tema delle scuole in città

“Ci aspettiamo risposte chiare ed esaustive, progettazioni precise e definite per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati”

“Sono molte le questioni aperte e le domande senza risposte quando si parla di scuola a Calolziocorte. Premesso che spetta allo Stato costituire un sistema scolastico che consenta a tutti i cittadini di beneficiare di questo diritto, si evidenzia che sono gli Enti Locali ad attuarlo cooperando con le famiglie e con le istituzioni scolastiche”.

Il gruppo consigliare di minoranza Calolzio BeneComune, per voce della consigliera Anna Bruna Frigerio, invita tutti, specialmente genitori e insegnanti, a partecipare al consiglio comunale straordinario sul tema in programma lunedì 4 novembre alle ore 20.

“Spetta all’Amministrazione locale: la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; l’organizzazione dei servizi; la predisposizione degli strumenti che consentano l’inserimento degli alunni con fragilità; la qualificazione del sistema scolastico sostenendo iniziative che favoriscano le innovazioni educative e didattiche; l’incentivazione delle attività extrascolastiche; la predisposizione del piano di diritto allo studio (che alla soglia del mese di novembre non è ancora stato approvato). E proprio partendo da queste riflessioni che il nostro gruppo ha posto alcuni interrogativi precisi all’Amministrazione Comunale che verranno affrontati in un consiglio comunale straordinario, lunedì 4 novembre alle ore 20 in sala consiliare”.

Calolzio BeneComune chiederà riscontri su temi ben precisi:

l’illustrazione del progetto definitivo della scuola di Foppenico e la data di termine lavori;

lo stato dell’edilizia scolastica della scuola primaria di Sala;

l’ipotesi della riorganizzazione delle scuole del comune;

il supporto economico alle progettazioni didattico-educative volte all’inclusione di alunni e famiglie con fragilità e al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;

l’organizzazione dei trasporti per tutti gli alunni che abitano lontano dalle scuole;

le soluzioni messe in atto per rispondere alle famiglie che sono in lista di attesa all’asilo nido;

le iniziative che l’Amministrazione ha intrapreso perché venga assegnato un Dirigente scolastico titolare all’Istituto Comprensivo di Calolziocorte che, dalla sua istituzione (2012-13) è stato affidato in reggenza vedendo la successione in 13 anni di 5 dirigenti scolastici già titolari in un’altra scuola.

“Le aspettative sono alte soprattutto considerando che le linee programmatiche di mandato dell’amministrazione prevedevano le seguenti azioni: l’ampliamento e la dotazione di una sala polifunzionale della Scuola Primaria di Sala (entro estate 2023); la realizzazione della palestra di Sala o, in alternativa, la realizzazione di nuovi bagni e spogliatoi per la “palestra” esistente; la riqualificazione delle aree di verde urbano all’interno del plesso di Sala; la ristrutturazione del plesso di Foppenico; il reperimento di nuovi spazi da mettere a disposizione dei giovani per creare luoghi di aggregazione – ha concluso Anna Bruna Frigerio -. Ribadiamo con forza che la scuola non è solo un edificio ma è il punto di partenza per la costruzione della società: in quel luogo si formano i cittadini di domani e attraverso le politiche locali si contribuisce in tal senso. Ci aspettiamo risposte chiare ed esaustive, progettazioni precise e definite per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati”.