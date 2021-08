Scuola e Piano di Diritto allo Studio: il sindaco risponde a Cambia Calolzio

“Le solite utopistiche richieste fatte solo per avere un po’ di spazio sui giornali”

CALOLZIOCORTE – A seguito del comunicato stampa del gruppo Cambia Calolzio, riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco Marco Ghezzi sul tema scuola.

“Continuano i vaneggiamenti e la sistematica disinformazione di Cambia Calolzio. Questa volta, le solite utopistiche richieste fatte solo per avere un po’ di spazio sui giornali, riguardano l’autonomia della scuola. Parliamo ad esempio della richiesta di ricoprire spazi e ruoli di personale non vaccinato (?!). Da quando se ne deve occupare il Comune e con quali ingenti risorse?

Per esempio, la modifica degli orari di ingresso, cosa che è già oggetto di incontri e approfondimenti coi dirigenti scolastici, il Prefetto e il mondo dei Traporti e che è già stata attuata lo scorso anno con successo, almeno qui a Calolzio e che ha visto impegnata anche la nostra Protezione Civile all’Istituto Rota.

In ogni caso già dallo scorso anno questa Amministrazione ha messo in campo imponenti risorse per aprire in sicurezza e lo stesso farà anche quest’anno, con l’aggiunta di ulteriori interventi, come per esempio, ma non solo, l’adozione di sanificatori per l’infanzia e le mense, di bonus per l’acquisto di hardware e software, oltre al completamento/potenziamento della fibra per quasi tutte tutte le scuole. Interventi per altro ampiamente illustrati in Commissione e Consiglio. ‘Vieni a scuola per scaldare i banchi’, una volta lo si diceva agli studenti distratti, oggi purtroppo lo si deve dire a qualcuno che siede sui banchi in Consiglio e Commissione. A meno che non sia solo distrazione, l’ennesima”.