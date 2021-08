Scuole a Calolzio. Colosimo: “Gli impianti di aerazione anche per elementari e medie”

CambiaCalolzio critica la giunta che ha deciso di installare gli impianti per il ricircolo dell’aria negli asili e nelle mense

“Servono anche alle elementari e alle medie, i soldi ci sono”

CALOLZIO – “Il ritorno a scuola a settembre, fra pochi giorni, ci preoccupa non poco. Ci sono ancora tanti nodi che attendono purtroppo di essere sciolti. Nonostante alcuni nostri propositivi solleciti la Lega non ha ancora portato alla discussione del Consiglio Comunale il “Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022”, che avrebbe già dovuto essere discusso non foss’altro per dare chiare indicazioni alle famiglie, che devono ogni nuovo anno scolastico affrontare cospicue spese e diverse problematiche” spiega Diego Colosimo, in minoranza con il gruppo CambiaCalolzio.

“Ora abbiamo saputo tramite la stampa locale che il Comune sta approntando alcuni impianti di aerazione nelle scuole per l’infanzia e per le mense ; bene, ma non basta di certo – continua il consigliere -. Gli impianti di ventilazione forzata devono essere subito installati anche nelle scuole medie e nelle scuole elementari per cercare di abbassare i rischi di pandemia da Covid 19. I soldi ci sono per questi interventi e in abbondanza. La Lega non si arrampichi sugli specchi, cominci ad usare quelli che obbligatoriamente, come da Statuto Comunale, ha incamerato con le sue improvvide dismissioni, anziché sprecarli in lavori senza capo nè coda”.