Teleriscaldamento. Cambia Calolzio chiede referendum per coinvolgere i cittadini

Depositato ordine del giorno che anticipi e orienti le decisioni dal consiglio attraverso un referendum

“Non possiamo prendere una decisione di così lungo respiro senza interloquire con i cittadini”

CALOLZIOCORTE – “Vista la presenza nel documento programmatico dell’attuale maggioranza del referendum come strumento da utilizzare per richiamare le persone di Calolziocorte a una partecipazione maggiormente inclusiva, abbiamo predisposto un primo atto di avvio della stagione referendaria attraverso il deposito di un ordine del giorno specifico, sottoscritto da tanti e tante cittadini, che anticipi e orienti le decisioni dal nostro consiglio comunale attraverso un referendum consultivo sul tema del teleriscaldamento”.

Daniele Vanoli, consigliere del gruppo di minoranza Cambia Calolzio, torna su un tema molto sentito a Calolziocorte. Nei mesi scorsi, infatti, la società Varese Risorse ha presentato una proposta di project financing al comune per realizzare in città un impianto di teleriscaldamento. Cambia Calolzio ha presentato un ordine del giorno che invita il consiglio comunale a prendere in considerazione il referendum consultivo proprio in materia di teleriscaldamento.

“Consci del fatto che non possiamo prendere una decisione di così lungo respiro senza interloquire con i cittadini e le cittadine di Calolziocorte, come Cambia Calolzio condividiamo

i principali punti che vorremmo interessassero un serio dibattito pubblico al di fuori dell’aula

consiliare”.

I punti del dibattito individuati da Cambia Calolzio