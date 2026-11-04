Un insediamento commerciale nelle ex Trafilerie Brambilla: accesa discussione sul futuro dell’area

Dopo che tutti i tentativi di mantenere un insediamento industriale sono falliti, maggioranza disposta a valutare la nuova proposta

Sulla trasformazione dell’area più prudenti le minoranze. Cambia Calolzio chiede di rimandare la scelta dopo le elezioni. Calolzio BeneComune chiede un incontro con la proprietà

LECCO – Il futuro dell’area ex Trafilerie Brambilla al centro della Commissione Territorio svolta mercoledì sera. Sul tavolo c’è infatti una manifestazione di interesse per un intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana con l’attribuzione all’area di una nuova funzione prevalentemente commerciale, per una superficie lorda massima complessiva di 8.000 metri quadrati.

“Oggi la superficie coperta è di circa 12.500 metri quadrati, ma sull’area ci sono dei vincoli perché si trova a ridosso della ferrovia e vicina al torrente Serta – ha spiegato il consigliere Fabio Mastroberardino, presidente della commissione -. Si tratterebbe di una opzione concreta perché portata avanti dai proprietari dell’area. Oggi non siamo qui per condividere la proposta e raccogliere tutte le impressioni. La storia dell’area la conosciamo tutti e vogliamo trovare la miglior soluzione per intervenire su quell’area”.

In disuso dal 2013, ha subito una prima operazione di bonifica (costata circa 1 milione di euro alla proprietà) per quanto riguardava le coperture in eternit. A oggi, nonostante la volontà espressa nel 2022 dal Consiglio Comunale di mantenere l’area industriale, tutti gli imprenditori che ne hanno valutato la riconversione industriale hanno alla fine rinunciato.

“Io stesso mi sono confrontato con almeno quattro imprenditori che hanno valutato la possibilità di mantenere un insediamento industriale, poi si è fatta avanti una cordata di 5/6 artigiani ma tutti hanno abbandonato l’idea – ha spiegato l’assessore Dario Gandolfi -. Stiamo parlando di una azienda dei primi del ‘900 che non risponde agli standard attuali, quindi andrebbe abbattuta e ricostruita. Inoltre c’è l’incognita dell’eventuale bonifica del terreno, per cui sono stati fatti anche dei carotaggi, che rischia di far lievitare i costi. Inoltre per un industria in quel luogo ci sarebbero fattori di rumori e una difficile coesistenza con le abitazioni vicine. Fatte tutte queste valutazioni oggi ci chiediamo: visto che tutti i tentativi sono falliti, allo stato attuale si può pensare a un recupero dell’area con una destinazione diversa da quella industriale che era stata pensata in partenza? Deciso questo, in una seconda fase parleremo dei contenuti con tutti i ragionamenti del caso”.

Scettiche le opposizioni rappresentate da Sonia Mazzoleni (Calolziocorte BeneComune) e Diego Colosimo (Cambia Calolzio). “Che tipo di area commerciale sarà? Quali attività troveranno spazio? – ha chiesto Mazzoleni -. Posto che è auspicabile per tutti una riqualificazione di quell’area, vi siete chiesti che ricadute potrebbe avere un insediamento commerciale di quel tipo su una viabilità già critica?” Colosimo invece ha chiesto di rimandare la scelta poiché la città si trova a un anno e mezzo dalle elezioni: “A quanto pare si sta parlando di un’area per cui c’è interesse, perciò non si sta parlando di un’opportunità che non ci sarà più. Forse è il caso di rimandare la decisione a dopo le elezioni dando la possibilità anche ai cittadini di esprimersi”.

“Nei 13 anni in cui l’area è rimasta ferma abbiamo ricevuto molto proposte – ha chiarito il sindaco Marco Ghezzi – A chi arrivava con proposte per insediamenti commerciali abbiamo detto di ‘no’ in coerenza all’Ordine del Giorno per mantenere l’area industriale votato a maggioranza; chi voleva mantenere l’insediamento industriale invece alla fine ha rinunciato valutando l’operazione antieconomica per i troppi vincoli e per una probabile bonifica del terreno stimata, ormai qualche anno fa, in almeno 1 milione di euro. Senza contare che i capannoni esistenti sono di vecchia concezione e quindi vanno abbattuti e rifatti. Adesso abbiamo la proprietà che chiede se siamo disposti a un confronto per valutare la loro proposta. L’idea è di ascoltare senza nessun pregiudizio. Visto che l’immobile è fermo da 13 anni forse è il caso di ascoltare la proposta”.

La seduta si è chiusa con la richiesta della consigliera Sonia Mazzoleni di convocare una nuova Commissione con la presenza della proprietà dell’area.