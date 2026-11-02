Un nuovo insediamento commerciale nelle ex Trafilerie Brambilla, Cambia Calolzio si oppone

Mercoledì 4 novembre si discuterà in Commissione Territorio del possibile intervento di rigenerazione urbana

Diego Colosimo: “Sarebbe una scelta scellerata e profondamente dannosa per il futuro di Calolziocorte”

CALOLZIOCORTE – Manifestazione di interesse per un intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area industriale dismessa delle ex trafilerie Brambilla nella frazione Sala di Calolziocorte. Se ne parlerà ufficialmente nella Commissione territorio in programma nella serata di mercoledì 4 novembre, un progetto importante che, dopo anni di abbandono, potrebbe cambiare il volto del complesso industriale situato in corso Europa, all’altezza della rotonda all’incrocio con via Bergamo.

Ad anticipare i tempi è il gruppo di minoranza Cambia Calolzio che, per voce del capogruppo Diego Colosimo, ha espresso la propria contrarietà alla possibilità che una area industriale venga trasformato in un grande insediamento commerciale. Già nel febbraio scorso il gruppo aveva pubblicamente denunciato le indiscrezioni che circolavano su una possibile riconversione commerciale dell’area, chiedendo al Sindaco Ghezzi di fare chiarezza e di rassicurare la città sul mantenimento della sua vocazione produttiva.

“Altro che rigenerazione urbana! Oggi quelle indiscrezioni trovano conferma nella proposta presentata dalla società M.I.F. S.r.l.: demolizione degli stabilimenti esistenti e realizzazione di nuovi edifici prevalentemente commerciali, per circa 8.000 metri quadrati di superficie lorda – ha detto Colosimo -. Non possiamo accettare che un’operazione di questa portata venga presentata semplicemente come un’occasione di rigenerazione urbana, senza affrontare le conseguenze economiche, occupazionali, urbanistiche e viabilistiche che una simile trasformazione potrebbe determinare. Calolziocorte ha davvero bisogno dell’ennesimo polo commerciale? Quale futuro immaginiamo per le attività di vicinato e per i negozi del centro cittadino, già alle prese con enormi difficoltà? E soprattutto, vogliamo davvero rinunciare a un’area strategica che potrebbe tornare a ospitare imprese, attività produttive e nuovi posti di lavoro?”

Sono queste le domande che il gruppo di minoranza mette sul tavolo alla vigilia della Commissione territorio in cui si discuterà del possibile progetto.

“Non dimentichiamo che già nel 2022, durante l’approvazione della variante generale al PGT, era stata avanzata una richiesta di riconversione commerciale dello stesso comparto. Quella richiesta non venne accolta, anche in considerazione della rilevanza urbanistica dell’intervento e della necessità di approfondirne gli effetti sul territorio. Ci risulta inoltre che all’interno della stessa maggioranza vi siano esponenti che stanno spingendo per favorire la realizzazione di un nuovo centro commerciale. Se così fosse, sarebbe gravissimo. Chiediamo pertanto al Sindaco e alla Giunta di chiarire pubblicamente quale sia il loro orientamento e di non nascondersi dietro una generica disponibilità ad ascoltare le proposte dei privati”.

Cambia Calolzio avanza anche una proposta alternativa: “Destinare l’ex area industriale alla realizzazione di un moderno polo produttivo, anche per consentire la ricollocazione delle aziende che rischiano di perdere i propri stabilimenti nell’ipotesi in cui vengano avviati i lavori della Variante Lecco-Bergamo secondo l’attuale tracciato progettuale. Una soluzione che potrebbe tutelare l’occupazione, favorire nuovi investimenti e restituire all’area una funzione economica realmente utile alla città”.

Il gruppo parla di scelte scellerate e profondamente dannose per il futuro di Calolziocorte: “La rigenerazione urbana non può diventare il pretesto per cancellare definitivamente la vocazione produttiva di un territorio e sostituirla con l’ennesima concentrazione di superfici commerciali. La Commissione Territorio dovrà essere un’occasione di confronto serio, non una semplice presentazione di immagini suggestive di un progetto già indirizzato verso una precisa soluzione commerciale. Il sindaco Ghezzi sappia fin d’ora che un’eventuale scelta di trasformare le ex Trafilerie Brambilla in un nuovo polo commerciale troverà la nostra ferma opposizione, in Consiglio comunale e attraverso tutti gli strumenti democratici e istituzionali a nostra disposizione. Calolziocorte ha bisogno di lavoro”.