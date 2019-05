Una serata per spiegare l’Europa prima del voto, in tanti a Vercurago

Tempo di lettura: 2 minuti

In tanti alla serata organizzata dalla Commissione Politiche Sociali di Vercurago

Nel salone dell’oratorio il professor Matteo Cattaneo spiega l’Europa

VERCURAGO – Successo di pubblico e tanti consensi per la serata che si è svolta all’oratorio di Vercurago organizzata dalla Commissione Politiche Sociali del comune di Vercurago e dedicata all’informazione sulla Comunità Europea.

Il professor Matteo Cattaneo, docente di Discipline Giuridiche ed Economiche, ha saputo trasmettere in modo chiaro nel concreto i principi dell’Unione Europea. Partendo da Mazzini e Spinelli fino a Churchill e Schuman ci si è addentrati nella storia che ha portato alla nascita dell’Unione come l’abbiamo oggi.

La conferenza ha toccato anche i temi delle istituzioni e degli organi legislativi ed esecutivi, dei loro poteri e dei limiti, dell’importante ruolo svolto dal Parlamento Europeo nell’approvazione delle leggi transnazionali che sempre di più regoleranno la nostra vita sociale.

La serata è terminata con utili indicazioni tecniche sulle modalità di voto, l’indicazione delle preferenze e il rispetto delle differenze di genere. Informazioni utili per le prossime elezioni Europee del 26 maggio per le quali, a causa delle concomitanti alle elezioni amministrative, si prevede una elevata affluenza.

La serata è stata introdotta dal vicesindaco di Vercurago Roberto Maggi che ha ringraziato per il lavoro svolto in questi cinque anni la Commissione Politiche Sociali con il suo presidente Gerolamo Lozza, i parroci di Vercurago e Somasca, i rappresentanti della cittadinanza, i componenti politici di maggioranza e opposizione.

“In cinque anni di attività la Commissione si è riunita 27 volte e organizzato una serie di eventi e iniziative – ha detto -. Un crescente successo, in particolare, è stato registrato per le quattro edizioni della Festa della Solidarietà per l’aiuto alle famiglie più in difficoltà che, grazie alla generosità di cittadini e associazioni, ha permesso di raccogliere oltre 4500 euro”.