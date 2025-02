Unione dei Comuni: proposta di Cambia Calolzio per migliorare i servizi

Obiettivo avviare un tavolo di confronto con i comuni limitrofi

Diego Colosimo: “Si tratta di un percorso ambizioso e complesso”

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Cambia Calolzio intende portare in Commissione e successivamente in Consiglio Comunale, un ordine del giorno per avviare un tavolo di confronto con i comuni limitrofi, con l’obiettivo di valutare la creazione dell’Unione dei Comuni, come previsto dal testo unico degli enti locali.

“Si tratta di un percorso ambizioso e complesso, che richiede un confronto serrato tra tutti gli amministratori locali dei comuni confinanti con Calolziocorte – sottolinea il capogruppo Diego Colosimo -. Tuttavia, riteniamo che un progetto di questo tipo possa rappresentare un’opportunità concreta per rendere più efficiente l’azione amministrativa e migliorare i servizi ai cittadini attraverso una gestione associata delle funzioni comunali”.

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda i trasferimenti fiscali dallo Stato, che potrebbero garantire risorse aggiuntive per potenziare i servizi locali. La collaborazione tra Comuni, infatti, permette di accedere a fondi specifici destinati alle Unioni, migliorando la capacità di spesa e di investimento sul territorio.

“Accogliamo con favore la disponibilità espressa dal sindaco Marco Ghezzi a portare avanti questa proposta e auspichiamo che l’intero Consiglio Comunale voglia affrontare il tema con spirito costruttivo, nell’interesse dell’intera comunità. Invitiamo i cittadini e gli amministratori locali a partecipare attivamente a questo percorso di confronto, affinché insieme si possa costruire una governance territoriale più efficiente, moderna e orientata al futuro”.