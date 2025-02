Variante di Vercurago, Fragomeli: “Dobbiamo ascoltare gli stakeholder interessati”

VERCURAGO – Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, ha depositato una richiesta di audizione, in V Commissione Territorio, degli stakeholder interessati dalla realizzazione della variante di Vercurago, sulla statale 639, tra Lecco e Bergamo, con un focus particolare sul Lotto San Gerolamo.

“Il progetto, che si sviluppa quasi interamente nella provincia di Lecco, è un’opera di cui si parla da anni, ma che attualmente risulta in stallo e non ha né una quantificazione precisa dei costi, né tempistiche definite per la realizzazione. Gli ultimi sviluppi hanno anche messo in evidenza che nel comune di Calolziocorte bisognerà procedere con espropri di immobili, alcuni dei quali abitati o utilizzati per lavoro”, ricorda nella richiesta Fragomeli.

“Alla luce della recentissima sottoscrizione da parte della Provincia di Lecco e della Società infrastrutture Milano-Cortina 2026 (Simico) della convenzione di subentro per la realizzazione della Ss 639 variante di Vercurago – Lotto San Gerolamo, sembrerebbe che ci sia l’intenzione di procedere con i lavori. Per questa ragione chiedo di convocare un’audizione per approfondire l’iter dell’opera, il dettaglio dei costi e se è previsto il completamento dell’asse fino a Cisano Bergamasco”, prosegue la lettera.

Il consigliere Pd propone perciò di ascoltare i Comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte, Monte Marenzo, eventuali Comitati civici, l’assessore regionale alle Infrastrutture, le Provincie di Lecco e Bergamo, Simico, Anas, i rappresentanti del Mit.