Vercurago. Cominciata la distribuzione dei buoni spesa alimentare

La richiesta è stata accolta per 46 beneficiari

Primo sostegno economico durante l’emergenza

VERCURAGO – Anche a Vercurago sono in distribuzione i Buoni Spesa Alimentare per il sostegno ai nuclei familiari individuati dall’amministrazione tra i più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria da coronavirus e tra quelli in stato di bisogno.

La richiesta è stata accolta per 46 beneficiari e le loro famiglie. Un atto concreto di utilizzo delle risorse Comunali per dare un primo sostegno economico durante questa lunga fase di emergenza sanitaria ed economica.

“Saranno spesi principalmente presso gli esercizi commerciali di alimentari, frutta e verdura e market presenti nel nostro Comune e integrati anche da due distribuzioni del comune limitrofo – hanno detto dal comune -. Significa per noi dare un reale contributo al nostro tessuto economico locale e ai nostri cittadini. Le eventuali disponibilità residue di tale azione saranno oggetto di un secondo bando all’inizio del mese di maggio, con la consueta attenzione altre famiglie, di cui sarà data successiva comunicazione”.

La distribuzione ha riservato anche una piccola sorpresa: una famiglia che è passata a ritirare il buono ha lasciato dei dolci per il personale del comune con un bellissimo biglietto firmato da una bambina.