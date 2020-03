Via l’amianto dalle scuole, finanziati i progetti di Calolzio, Ello e Monticello

Buone notizie da Regione Lombardia

Il consigliere Piazza: “410.000 euro per il bando amianto zero”

LECCO – Via l’amianto dalle scuole della Lombardia grazie al bando approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli.

“Attraverso questa misura – ha spiegato il Consigliere regionale Mauro Piazza – saranno realizzati interventi puntuali che permetteranno a Regione Lombardia di avere un dettagliato quadro regionale per eliminare l’amianto all’interno degli edifici scolastici di proprietà pubblica presenti sul territorio lombardo. Regione Lombardia è tra le prime in Italia ad effettuare una ricognizione così capillare della presenza di amianto negli edifici scolastici”.

“Con i contributi regionali, verranno realizzati cinque interventi in Provincia di Lecco: tre nel comune di Calolziocorte e uno ciascuno nel comune di Ello e nel comune di Monticello Brianza” continua il Consigliere regionale.

In particolare si sostituiranno le coperture per la scuola primaria di Foppenico e per l’intero complesso scolastico con tre interventi differenti che hanno ottenuto un contributo regionale di 199.040 euro su totale di intervento di 398.083 euro; anche a Ello l’intervento riguarderà la sostituzione delle coperture della scuola primaria De Vecchi con il finanziamento di 74.335 euro a fronte di un intervento totale di 82.594 euro; a Monticello Brianza verrà sostituita la pavimentazione della scuola secondaria I grado Casati con un contributo regionale di 136.000 euro su un totale di 170.000 euro.

“Contributi importanti per realtà che hanno aderito a un bando fortemente sostenuto dal Consiglio regionale – conclude Piazza -. La tutela dei nostri ragazzi è una priorità per Regione Lombardia e questi finanziamenti dimostrano ancora una volta, un’attenzione particolare al nostro territorio”.