Cambia Merate interroga su viabilità e sicurezza fuori dalle superiori

L’interrogazione verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale

La minoranza chiede ragguagli sugli interventi previsti durante l’incontro del 14 gennaio, elencando quelli rimasti solo sulla carta

MERATE – Viabilità fuori dalle scuole superiori: a pochi giorni dalla ripresa delle scuole, fissata per il 12 settembre, il gruppo di minoranza Cambia Merate interroga la maggioranza constatando e contestando il fatto che la situazione non sia migliorata rispetto allo scorso anno scolastico.

Ricapitando la vicenda e ricordando l’incontro del 14 gennaio 2023, i consiglieri guidati da Aldo Castelli rimarcano come le migliaia di studenti iscritti al liceo Agnesi e all’istituto tecnico Viganò siano ancora esposti ai medesimi rischi rilevati un anno fa, chiedendo ragguagli sulla situazione al sindaco Massimo Panzeri che si era impegnato per allargare il percorso pedonale su via dei Lodovichi lato Agnesi predisponendo anche un’ordinanza di divieto di transito lungo la via in concomitanza con l’ingresso e l’uscita da scuola dei ragazzi.

In particolar modo, i consiglieri di opposizione chiedono di sapere se “si è svolta la riunione concordata durante il primo incontro e fissata per la fine di aprile 2023 e quali decisioni ne sono scaturite”. Non solo. Elencando gli accordi presi, chiedono conto dello stato di avanzamento delle fasi stabilite nella riunione di gennaio 2023 in carico al Comune di Merate, ricordando come non si sia più saputo nulla in merito all’impegno alla rimodulazione della rotonda tra via Campi e via Bergamo, alla possibilità di acquisizione delle aree limitrofe alla via dei Lodovichi nell’ottica di allargamento della strada e alla riqualificazione di via Grandi per favorire percorsi alternativi agli attuali.

Richieste a cui si somma quella di sapere se il Comune, in qualità di capofila/coordinatore delle attività, è rimasto in continuo contatto con la Provincia di Lecco, sollecitandola nell’adempimento dei propri impegni.

Di seguito l’interrogazione di Cambia Merate

Oggetto: Interrogazione ai sensi degli art. 51, 52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, in relazione alla viabilità del comparto delle scuole superiori

Egr. Sig. Sindaco,

a seguito dell’incontro del giorno 14 gennaio 2023 tra Lei, la presidentessa della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, i rappresentanti delle scuole superiori (Istituto Tecnico Statale F. Viganò e Liceo Scientifico M. G. Agnesi), i rappresentanti dei genitori delle suddette scuole e un rappresentante del TPL del Comune di Merate erano state individuate le fasi da perseguire per risolvere le criticità dell’area relativa al comparto delle scuole superiori in merito alla sicurezza degli studenti.

Le fasi individuate sono state molteplici.

Tra queste, quelle in carico al Comune di Merate che sono state terminate sono:

1. Allargamento del percorso pedonale sulla via dei Lodovichi lato Agnesi, recentemente individuato con segnaletica orizzontale rossa, e contestuale installazione di archetti protettivi; estensione del divieto di sosta su tutta la via; istituzione del divieto di transito sulla via in concomitanza con l’ingresso e l’uscita da scuola dei ragazzi.

Quelle, invece, in carico al Comune di Merate che non sono state portate a termine sono:

2. Valutazione di una modifica dello snodo stradale via Campi/via Bergamo con rimodulazione della rotonda.

3. Valutazione della possibilità di acquisizione delle aree limitrofe alla via dei Lodovichi nell’ottica di allargamento della strada; pulizia lato strada del bosco limitrofo.

4. Riqualificazione di via Grandi per favorire percorsi alternativi agli attuali.

Quelle in carico al Comune di Merate congiuntamente alla Provincia di Lecco sono:

1. Verifica di soluzioni finalizzate a migliorare la sicurezza delle fermate delle linee autobus eventualmente individuando nuove aree di salita/discesa studenti.

2. Fissare un ulteriore incontro tra le parti entro la fine di aprile 2023.

Quella esclusivamente in carico alla Provincia di Lecco è:

1. Definizione di nuovi percorsi pedonali interni ai plessi con accesso pedonale da via Campi tramite motorizzazione del cancello manuale presente sul retro della palestra del liceo; spostamento su via Campi del cancello per l’accesso dei veicoli al parcheggio interno dell’istituto Viganò.

Considerato che il 12 settembre 2023 inizierà il nuovo anno scolastico e la situazione dell’area interessata sembra ancora la medesima con conseguente esposizione di migliaia di ragazzi ai medesimi rischi rilevati un anno fa, che il periodo migliore per effettuare eventuali interventi nell’area era il periodo di chiusura delle scuole (luglio/agosto), i sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo “Cambia Merate! con Aldo Castelli” chiedono di conoscere:

1. Se si è svolta la riunione concordata durante il primo incontro e fissata per la fine di aprile 2023 e quali decisioni ne sono scaturite.

2. Lo stato di avanzamento delle fasi stabilite nella riunione di gennaio 2023 in carico al Comune di Merate.

3. Se il Comune di Merate, capofila/coordinatore delle attività, è in continuo contatto con la

Provincia di Lecco e sta sollecitando la stessa nell’adempimento dei propri impegni.

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Roberto Perego, Marco Giumelli, Michele Marucco