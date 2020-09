Cambia Merate interroga sulla gestione della riserva del lago di Sartirana

La minoranza chiede lumi sul futuro della gestione della riserva del lago di Sartirana

L’interrogazione verrà discussa nel prossimo consiglio comunale

MERATE – Un’interrogazione per sondare le intenzioni dell’amministrazione comunale in merito al futuro della gestione della riserva di Sartirana. E’ quanto ha protocollato nei giorni scorsi il gruppo di opposizione Cambia Merate chiedendo lumi al sindaco Massimo Panzeri in merito all’esternalizzazione della gestione della Riserva di Sartirana, in base a quanto previsto dalla legge regionale 28 del 2016.

Nello specifico i consiglieri guidati dal capogruppo Aldo Castelli chiedono di sapere la tempistica entro cui si arriverà alla decisione definitiva, nonché il ruolo che l’Amministrazione Comunale e con essa l’attuale consiglio di gestione, potrà avere nel nuova gestione. Da tempo si discute infatti del passaggio dell’area della riserva del lago di Sartirana all’interno del perimetro del Parco del Curone.

“Chiediamo se l’Amministrazione Comunale non ritenga utile la partecipazione attiva del direttore del Parco del Curone (o di tecnici dal Parco da egli indicati) nel processo di revisione del Piano di Gestione, in particolare, considerando il carattere di medio-lungo termine del documento di pianificazione. E se l’Amministrazione Comunale è pervenuta alla sottoscrizione della Convenzione con il Parco del Curone per la disciplina delle GEV sul territorio della Riserva”.

Domande a cui l’amministrazione comunale risponderà nel corso del prossimo consiglio comunale, quando dovranno essere ancora affrontate le discussioni relative alla moria di pesci e alle conseguenti iniziative messe in atto dal Comune per affrontare l’annoso problema del risanamento delle acque del lago di Sartirana.

QUI L’INTERROGAZIONE SUL FUTURO GESTIONE RISERVA DEL LAGO DI SARTIRANA