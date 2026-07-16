Cambia Verderio: “L’uscita di Falsetto mette a nudo la totale assenza di dibattito nella maggioranza”

Il gruppo di minoranza commenta la decisione di Falsetto di uscire della maggioranza

Manfredi: “La Giunta sta portando avanti una gestione accentratrice, che esclude il confronto”

VERDERIO – “Le motivazioni sollevate da Falsetto mettono a nudo il vero problema di questa Giunta: l’assenza totale di un dibattito democratico“. Commenta così il gruppo di minoranza Cambia Verderio la decisione di Francesco Falsetto di uscire dalla maggioranza restando in Consiglio comunale come indipendente. L’ex assessore ha reso noto ieri, mercoledì, la decisione di staccarsi dal gruppo di governo del paese sottolineando la mancanza di confronto interno alla lista guidata dal sindaco Danilo Villa.

Una presa di posizione netta su cui converge il gruppo di opposizione guidato da Francesco Manfredi, che parla di una “crisi annunciata all’interno del gruppo di maggioranza”. E aggiunge: “Quando a denunciare che il Consiglio Comunale è stato ridotto a un mero “organo di ratifica” di decisioni già prese altrove è un consigliere che ha vissuto in prima persone queste dinamiche, significa che il metodo di lavoro di questa Giunta ha fallito, dando ragione a quanto da sempre Cambia Verderio ha evidenziato nella sua attività consiliare”.

Severe le critiche rivolte all’esecutivo: “La Giunta sta portando avanti una gestione accentratrice, che esclude il confronto, spegne il dialogo e calpesta il ruolo dell’Aula e dei singoli rappresentanti dei cittadini. Non si può amministrare Verderio pensando che il Consiglio sia un semplice passacarte. Un’amministrazione che si chiude nelle proprie stanze e rifiuta la collegialità è un’amministrazione che si allontana dai bisogni reali del territorio”.

Quanto all’uscita di Falsetto, Cambia Verderio evidenzia come si tratti di una perdita importante per la maggioranza che certifica “una spaccatura che non può più essere minimizzata o derubricata a “scelta personale”.

Segue una strizzata d’occhi all’ex consigliere di maggioranza: “Da oggi è chiaro a tutti che all’interno di questa assise c’è una nuova voce indipendente che si unisce alla nostra e che pretende quella trasparenza e quel rispetto istituzionale che questa Giunta ha smarrito”.