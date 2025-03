Caos viabilità. Italia Viva: “Serve un nucleo di pronto intervento h24”

LECCO – Proseguono gli interventi della politica dopo il caos viabilistico di ieri, mercoledì, generato dalla chiusura del tunnel del Barro a causa di due incidenti. Riceviamo e pubblichiamo il contributo di P. Giorgio Locatelli referente delle Politiche territorio e trasporti di Italia Viva Lecco.

“Il blocco viabilistico verificatosi ieri a Lecco impone qualche considerazione che coinvolge anche l’attuale amministrazione che ogni volta sembra non riuscire ad affrontare con tempestività questi eventi ormai frequenti.

Non servono più lamentele e improperi.

Occorre trovare al più presto soluzioni condivise per gestire l’emergenza, anche magari

precedendo l’intervento di Anas.

Non è più prorogabile un piano di emergenza che coinvolga oltre che le forze dell’ordine

anche i comuni limitrofi e le rispettive polizie locali.

Tutti devono prevedere un nucleo di pronto intervento h24 che nell’emergenza si attivi

bloccando gli accessi, deviando i flussi di traffico e regolando gli incroci.

Certo ci vorrà qualche risorsa in più ma se i comuni ne comprendono la priorità, forse

qualcosa di utile, si può fare.

Anche Anas però deve intervenire non solo per gestire l’incidente ma per trovare la miglior

soluzione necessaria per alleviare il traffico.

Ieri, ad esempio, ci è sembrato completamente inopportuno, chiudere completamente una

eventuale corsia libera su tutto il tunnel e non usarla invece per far defluire il traffico della

città”.