Casatenovo: concluso l’iter per il nuovo Pgt

Attesa la pubblicazione del nuovo Pgt sul Burl del 14 agosto

Previste riduzione del consumo di suolo, semplificazione delle norme tecniche attuative e misure per favorire il recupero degli ambiti e degli edifici dismessi

CASATENOVO – Concluso l’iter del nuovo Pgt, il piano di governo del territorio. A darne notizia, annunciando la pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva sul Burl serie Avvisi e concorsi del 14 agosto è il sindaco Filippo Galbiati, soddisfatto del fatto che il Comune di Casatenovo possa essere così dotato di “uno strumento urbanistico pienamente efficace, superando il periodo di salvaguardia e la necessità per le proprietà e i loro tecnici della doppia verifica rispetto allo strumento urbanistico precedente”.

Nel merito Galbiati parla di un Pgt che “delinea un futuro per il territorio fatto di significativa riduzione del consumo di suolo, semplificazione delle norme tecniche attuative, misure per favorire il recupero degli ambiti e degli edifici dismessi”. Per questo il primo cittadino non esita a parlare di “una sfida epocale per il nostro Comune, che in tutti questi anni ha vissuto una crescita costante ed un’attrattività costante e ora deve proseguire su questa strada con un approccio innovativo, che richiederà un dialogo costante tra le parti”.

Particolare attenzione verrà data alle iniziative volte al recupero e alla rifunzionalizzazione degli edifici non utilizzati, per i quali Galbiati auspica un confronto puntuale sui progetti con i progettisti: “Al vicesindaco (Lorenzo Citterio, ndr), invece, ho conferito delega per l’attuazione degli obiettivi pubblici del piano con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione di aree pubbliche, alle aree protette (PLIS e parchi regionali), alle politiche ambientali e paesaggistiche”.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di confrontarsi con la cittadinanza sullo strumento: “Ora che il Pgt diverrà efficace, dall’autunno su questi aspetti avvieremo percorsi partecipativi con la cittadinanza, previo il coinvolgimento della commissione ambiente e territorio di recente istituzione. Nel mese di settembre si convocherà una seconda riunione collegiale per proseguire il confronto”.