Casatenovo: Enrica Baio è il nuovo assessore esterno ai Servizi sociali e Istruzione

La nomina da parte del sindaco Galbiati è avvenuta nelle scorse ore

Enrica Baio è un volto noto del panorama politico casatese avendo ricoperto in passato il ruolo di consigliera comunale

CASATENOVO – Enrica Baio è il nuovo assessore della Giunta Galbiati. La nomina è arrivata ieri, 7 gennaio, da parte del sindaco Filippo Galbiati che ha deciso di delegare Baio, un volto noto all’interno del panorama politico cittadino, come assessore all’Istruzione, a servizi alla persona e a Rete salute.

Già consigliera comunale durante l’ultimo mandato di Antonio Colombo e nel primo di Galbiati, dove era stata delegata alla Cultura, Baio entrerà a far parte della Giunta come assessore esterno (non essendosi candidata alle ultime elezioni dell’8 e 9 giugno) prendendo il posto e le medesime deleghe di Chiara Godina, dimessasi il 16 dicembre.

Una scelta, quella effettuata dal primo cittadino, dettata anche dal fatto di dover rispettare le quote rose così come previsto dalla legge 56 del 2014 che prevede che nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

L’ingresso di Baio in Giunta non è l’unica novità conseguente alle dimissioni di Godina: in Consiglio comunale, al suo posto, è entrato infatti Daniele Viganò, primo dei non eletti, che siede quindi ora in Giunta, come assessore ai Lavori pubblici, come consigliere e non più come esterno.

Inalterata, per il resto, la struttura dell’esecutivo casatese che si completa con Lorenzo Citterio, vice sindaco e assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Gaia Maria Giulia Riva, assessore alla Cultura e Dario Brambilla assessore esterno al Bilancio, commercio e Polizia locale oltre ai già citati Viganò e Baio.