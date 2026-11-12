Caso Grignone, Casa Comune per Mandello: “L’interesse pubblico è stato tutelato?”

Il gruppo politico chiede chiarimenti sulla concessione del terreno a una società privata, sul canone di 20 mila euro annui e sulle autorizzazioni

Nel mirino anche la tutela paesaggistica della montagna: “I cittadini hanno il diritto di sapere se le regole sono state rispettate”

MANDELLO – Ventimila euro all’anno per concedere a una società privata un terreno sul Grignone: è un accordo che tutela davvero l’interesse pubblico? A sollevare la questione è Casa Comune per Mandello Democratica, che torna a intervenire sulla controversa installazione dell’antenna nei pressi del Bivacco Merlini. Il gruppo politico chiede all’Amministrazione comunale chiarimenti sul valore economico della concessione, sulle procedure autorizzative e sulle verifiche effettuate dagli enti preposti alla tutela ambientale e paesaggistica.

Una nuova presa di posizione che arriva mentre il progetto, già al centro di polemiche e danneggiamenti, ha raggiunto una fase avanzata. La struttura è stata posata e il servizio di Wi-Fi pubblico e gratuito risulta già attivo, anche se i lavori non sono ancora formalmente conclusi e resta da installare la webcam panoramica rivolta verso il lago.

Per Casa Comune, tuttavia, il punto non riguarda soltanto l’avanzamento del cantiere, ma soprattutto le condizioni alle quali è stata autorizzata la presenza di un’infrastruttura privata in un’area montana di particolare valore naturalistico. “Sul Grignone sono ripartiti i lavori. Di nuovo. Dopo lo stop estivo, dopo le polemiche, dopo i silenzi», osserva il gruppo nel comunicato, sottolineando la necessità di fare chiarezza su una vicenda che riguarda “un bene collettivo di primaria importanza: la nostra montagna”.

Il primo interrogativo riguarda la convenzione stipulata per l’utilizzo del terreno comunale. Secondo quanto richiamato da Casa Comune, il Comune di Mandello ha concesso l’area per cinque anni, rinnovabili, a fronte di un canone annuo di 20 mila euro. Una cifra che il gruppo considera troppo bassa rispetto alla natura dell’impianto e al valore della concessione. A sostegno delle proprie osservazioni richiama anche precedenti dichiarazioni del sindaco Riccardo Fasoli, che aveva riconosciuto come probabilmente sarebbe stato possibile richiedere un corrispettivo maggiore. “Probabilmente avremmo dovuto pretendere di più”, aveva affermato il primo cittadino, facendo riferimento a importi corrisposti per installazioni analoghe in altre località, in alcuni casi molto superiori. “Dove si ravvisi l’interesse pubblico in un’operazione come questa?”, domanda Casa Comune, contestando l’adeguatezza del beneficio economico per il paese.

Nel comunicato viene richiamata anche la presenza di un defibrillatore automatico esterno (DAE), indicato dal gruppo tra le prestazioni di interesse pubblico previste dalla convenzione. Un elemento che, secondo Casa Comune, non sarebbe sufficiente a giustificare l’utilizzo dell’area. Il gruppo chiede quindi di chiarire quale sia il valore complessivo della concessione per la comunità, andando oltre il solo corrispettivo economico.

Un altro elemento richiamato nel comunicato riguarda la natura dell’infrastruttura. Casa Comune fa riferimento alle notizie pubblicate sulla possibile destinazione dell’antenna, che secondo le ricostruzioni giornalistiche sarebbe parte di una rete di telecomunicazioni privata tra Milano e Zurigo, attraverso una serie di installazioni collocate sulle creste delle Prealpi lombarde. Il gruppo ipotizza che si tratti di antenne paraboliche punto-punto, utilizzate per trasmissioni di dati ad alta velocità, anche in ambito finanziario. Una destinazione che viene però presentata come ipotesi, non come dato definitivamente accertato.

La questione, per Casa Comune, è comprendere quale interesse pubblico giustifichi la presenza di questa infrastruttura sulla montagna, considerando che il suo utilizzo principale sarebbe legato a comunicazioni private. L’installazione si trova sul versante della Valsassina, in una posizione non visibile dall’abitato di Mandello. Una scelta che, secondo quanto spiegato in passato dall’Amministrazione, era stata adottata proprio per contenere l’impatto visivo dell’opera.

Il secondo punto sollevato da Casa Comune riguarda il rispetto delle procedure previste dalla normativa, comprese quelle applicabili alla tutela ambientale. Il gruppo richiama la particolare rilevanza naturalistica del Grignone e la presenza di aree tutelate nell’ambito della Rete Natura 2000, chiedendo di conoscere se siano stati rispettati tutti i passaggi richiesti per autorizzare l’intervento. Non si tratta, nel comunicato, della contestazione di una specifica irregolarità documentata, ma della richiesta di verificare la correttezza dell’iter seguito.

La terza questione riguarda invece l’attività di vigilanza. Casa Comune vuole sapere se gli enti competenti per la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del territorio abbiano svolto tutti i controlli previsti, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Tre interrogativi che il gruppo considera collegati: la convenienza dell’accordo per il Comune, la regolarità delle autorizzazioni e l’effettiva vigilanza su un intervento realizzato in un ambiente montano delicato.

Le precedenti polemiche e i lavori sul Grignone

La vicenda dell’antenna accompagna il dibattito locale dal 2025, quando l’installazione nei pressi del Bivacco Merlini, all’uscita della Cresta dei Carbonari, aveva suscitato perplessità tra escursionisti e frequentatori delle Grigne. Il sindaco Fasoli era intervenuto per chiarire che il progetto disponeva delle autorizzazioni e che la collocazione era stata scelta per limitarne la visibilità rispetto al crinale. In seguito, il cantiere era stato interessato da due episodi di danneggiamento: il primo nell’ottobre 2025, con il taglio di alcuni tiranti, e il secondo nel giugno 2026, quando erano state recise le barre di fondazione predisposte per il basamento. L’installazione è successivamente proseguita fino alla posa della struttura, realizzata con tirafondi reversibili e senza scavi o sbancamenti, secondo le informazioni sull’ultimo avanzamento dell’intervento.

Il collegamento Wi-Fi gratuito è già funzionante, mentre la webcam prevista dal progetto deve ancora essere posata. Il completamento tecnico dell’opera non ha però chiuso il confronto sulla sua opportunità e sulle condizioni della concessione, che Casa Comune intende ora approfondire.

Casa Comune annuncia verifiche: “I cittadini hanno diritto di sapere”

Il gruppo politico conclude il proprio intervento annunciando l’intenzione di effettuare ulteriori accertamenti per ottenere risposte alle questioni sollevate. “Siamo impegnati a svolgere tutte le verifiche necessarie per ottenere risposta a queste domande”, si legge nel comunicato. “I cittadini di Mandello e dell’intero territorio hanno il diritto di sapere se l’interesse pubblico sia stato adeguatamente tutelato e se le regole poste a protezione di un bene naturale di eccezionale valore siano state rispettate nella loro integralità”.